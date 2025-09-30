آسٹریلیا میں عالمی خلائی کانگریس میں امارات کی بھرپور شمولیت

سڈنی، 30 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات، جس کی نمائندگی اماراتی خلائی ایجنسی، محمد بن راشد اسپیس سینٹر اور دیگر قومی ادارے کر رہے ہیں، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جاری 76 ویں انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل کانگریس (IAC) میں شریک ہے۔
اس سال کانگریس کا موضوع “پائیدار خلاء: مضبوط زمین” ہے، جو خلائی شعبے میں بین الاقوامی تعاون بڑھانے اور نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے امارات کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔
اماراتی وفد کی قیادت وزیر کھیل اور اماراتی خلائی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر احمد بالحول الفلاسی کر رہے ہیں، جو کانگریس کے دوران اہم اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔
اس موقع پر اماراتی خلائی ایجنسی "آرٹیمس ایکارڈز" پر دستخط کرنے والے ممالک کی میٹنگ کی صدارت بھی کرے گی، جو ناسا اور آسٹریلوی خلائی ایجنسی کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہے۔
کانگریس میں قائم اماراتی پویلین میں ملک کی خلائی شعبے میں ترقی، جدت کے فروغ اور مقامی ٹیلنٹ کو بااختیار بنانے کی کوششوں کو نمایاں طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔