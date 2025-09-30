امارات میں 2026 سے جدید مسافر ٹرین سروس کا آغاز

ابوظہبی، 30 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی ریل نیٹ ورک کے ڈویلپر اور آپریٹر "اتحاد ریل" نے اعلان کیا ہے کہ وہ پُر اعتماد انداز میں 2026 تک مسافر ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ اقدام امارات کے اس وژن کے مطابق ہے جس کا مقصد ایک محفوظ، جدید اور مؤثر ریل نیٹ ورک فراہم کرنا ہے۔
اتحاد ریل کے مطابق یہ نیٹ ورک شہروں اور کمیونٹیز کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا اور مسافروں کی ضروریات کو عالمی معیار کے مطابق پورا کرے گا۔
اتحاد ریل مسافر سروس کی نائب سی ای او عزا السویدی نے "گلوبل ریل 2025" نمائش و کانفرنس کے موقع پر وام کو بتایا کہ کمپنی مقامی ٹرانسپورٹ اداروں، بلدیاتی اداروں اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے "فرسٹ اینڈ لاسٹ مائل" حل فراہم کرے گی تاکہ مسافروں کو آسان اور مربوط سفر میسر ہو۔
انہوں نے بتایا کہ مسافر ٹرینوں میں آرام دہ سفر، قابلِ اعتماد نظام اور مناسب کرایوں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ٹکٹنگ کا تمام عمل ڈیجیٹل ہوگا، جبکہ ریل کا نیٹ ورک سڑکوں سے الگ پٹڑیوں پر بنایا جا رہا ہے تاکہ حادثات اور ٹریفک سے جڑے خدشات کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔
عزا السویدی کے مطابق اتحاد ریل کی مسافر ٹرین سروس کے ذریعے ابوظہبی سے دبئی کا سفر صرف 57 منٹ میں مکمل ہوگا، جبکہ ابوظہبی سے فجیرہ پہنچنے میں 105 منٹ لگیں گے۔ اسی طرح ابوظہبی سے الرویس تک کا سفر 70 منٹ میں طے ہوگا۔
ٹرینوں میں 400 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی اور روزانہ متعدد ٹرپس چلیں گی۔ کوچز میں کام کرنے، پڑھنے یا آرام کے لیے الگ جگہیں فراہم کی جائیں گی۔
انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 11 شہروں اور علاقوں کو ٹرین سروس سے جوڑا جائے گا، جن میں السلہ، الرویس، المرفا، ابوظہبی، دبئی، الشارجہ، الذید اور فجیرہ شامل ہیں۔
السویدی نے زور دیا کہ کمپنی 2026 کی ہدف تاریخ پر قائم ہے اور ہر مرحلے میں معیار، حفاظت اور اعتبار کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
ہائی اسپیڈ ریل منصوبے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ابوظہبی اور دبئی کو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جوڑے گا، جس سے دونوں شہروں کے درمیان سفر صرف 30 منٹ میں طے ہوگا۔ یہ منصوبہ آئندہ پچاس برسوں میں امارات کی معیشت کو تقریباً 145 ارب درہم کا فائدہ پہنچائے گا اور ملک کو نئی نسل کے ریل سیکٹر میں عالمی قیادت کے مقام پر لے جائے گا۔