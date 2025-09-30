دبئی میں ورلڈ میری ٹائم ڈے پیرالل ایونٹ 2025 کا آغاز، سمندری ماحولیاتی تحفظ پر عالمی ماہرین کا اجتماع

دبئی، 30 ستمبر، 2025 (وام)--ورلڈ میری ٹائم ڈے پیرالل ایونٹ 2025 کا آغاز دبئی میں ہو گیا۔ دو روزہ اس بین الاقوامی تقریب کا موضوع ہے: “ہمارا سمندر – ہماری ذمہ داری – ہمارا موقع”۔ یہ ایونٹ متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچہ کے زیر اہتمام اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن (IMO) کے تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔
تقریب میں عالمی سطح کے حکومتی نمائندے، سمندری صنعت کے رہنما اور ماہرین شریک ہیں جو سمندری شعبے کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ایونٹ میں کلیدی تقاریر، پینل ڈسکشنز اور ایک نمائش بھی شامل ہے جس میں سمندری پائیداری کے لیے جدید اختراعات اور اقدامات کو پیش کیا جا رہا ہے۔
وزیر توانائی و بنیادی ڈھانچہ سہیل بن محمد المزروعی نے کہاکہ،“قیادت کی رہنمائی اور تعاون سے ہمیں دنیا بھر کے سمندری رہنماؤں اور ماہرین کی میزبانی پر فخر ہے۔ آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب اپنے سیارے کے سب سے قیمتی وسائل، یعنی سمندروں، کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سال کا موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کا کردار سمندری ماحولیاتی نظام کے تحفظ، مضبوط سمندری معیشتوں کے قیام اور پائیدار مستقبل کے لیے اختراع کے استعمال میں اہم ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ امارات عالمی تجارتی اور لاجسٹکس حب کے طور پر سمندری شعبے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور جدید حل و حکمت عملیوں کے ذریعے معیشت کی ترقی کو یقینی بناتے ہوئے ماحول پر کم سے کم اثر ڈالنے کے لیے کام کر رہا ہے۔
آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومنگوئز نے کہاکہ، “میں اس شاندار ایونٹ کے انعقاد پر امارات اور بالخصوص وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح کی تقاریب ہمیں اپنے خیالات کے تبادلے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کوششوں کو مثبت پیغامات میں بدلیں اور نئی نسل کی آواز سنیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آئندہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔”
انہوں نے شرکاء کو نمائش کا دورہ کرنے اور پیش کردہ اختراعات کا جائزہ لینے کی دعوت دی۔
اس تقریب میں دنیا بھر سے حکومتی اداروں، بین الاقوامی تنظیموں، صنعت کے رہنماؤں اور تعلیمی اداروں کے ماہرین شریک ہیں۔ ان کی آراء اور تجربات سمندری صنعت کو درپیش مسائل اور پائیدار حکمت عملیوں کے حوالے سے قیمتی بصیرت فراہم کریں گے۔
ورلڈ میری ٹائم ڈے پیرالل ایونٹ آئی ایم او کے کام کو اجاگر کرنے اور سمندری شعبے میں عالمی تعاون کو فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ 2025 کا ایڈیشن اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سمندری پائیداری اور سمندری وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال میں عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔