متحدہ عرب امارات کے صدر کی آرمینیا کی وزیر داخلہ سے ملاقات

ابوظہبی، 30 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج قصر البحر، ابوظہبی میں جمہوریہ آرمینیا کی وزیر داخلہ ہیر ایکسیلنسی اربینے سارگسیان سے ملاقات کی۔
وزیر نے آرمینیا کے صدر عزت مآب واہگن خاچاتوریان کی جانب سے نیک تمنائیں اور متحدہ عرب امارات کے لیے ترقی و خوشحالی کی دعا پہنچائی، ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔
امارات کے صدر نے وزیر داخلہ سے کہا کہ وہ آرمینیا کے صدر کو ان کے لیے سلام اور نیک خواہشات پہنچائیں، اور آرمینی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ملاقات میں یو اے ای اور آرمینیا کے تعلقات اور تعاون کے نئے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر متعدد شیوخ اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے۔