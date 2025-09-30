امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے عالمی ریل و ٹرانسپورٹ نمائش و کانفرنس کے شرکاء کی ملاقات

ابوظہبی، 30 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر ایڈنیک میں جاری عالمی ریل اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر نمائش و کانفرنس میں شریک وفود کا قصر البحر میں خیرمقدم کیا۔
ملاقات کے دوران عزت مآب نے اس تقریب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ فورم عالمی سطح پر فیصلہ سازوں، صنعت کے رہنماؤں اور ماہرین کے لیے تجربات کے تبادلے، نئے خیالات کے جائزے اور ریل کے شعبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ پائیدار اور مربوط ٹرانسپورٹ نظام کی ترویج کے لیے نہایت مؤثر پلیٹ فارم ہے۔
وفد نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس عالمی ایونٹ کی میزبانی پر امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور ملک کے جدید بنیادی ڈھانچے اور عالمی معیار کے ٹرانسپورٹ نظام کو سراہا۔
اس ملاقات میں متعدد شیوخ اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار بھی موجود تھے۔