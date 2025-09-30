بنگلہ دیش اور امارات کے درمیان بحری تعاون میں نمایاں پیش رفت

دبئی، 30 ستمبر، 2025 (وام)--بنگلہ دیش کی حکومت کے مشیر برائے شپنگ ڈاکٹر سکھاوت حسین کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ساتھ بحری شعبے میں تعاون نمایاں پیش رفت کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اماراتی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔
ورلڈ میری ٹائم ڈے پیرالل ایونٹ 2025 کی افتتاحی تقریب کے موقع پر وام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ابوظہبی اور دبئی سمیت اماراتی بندرگاہوں نے بنگلہ دیش کے بندرگاہی شعبے میں سرمایہ کاری کی دلچسپی ظاہر کی ہے، خاص طور پر چٹاگانگ پورٹ کی توسیع اور اس کی استعداد بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر حسین نے کہا کہ یہ ممکنہ سرمایہ کاری دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ متحدہ عرب امارات بنگلہ دیش کے بحری شعبے کی توسیع میں بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اماراتی اداروں کے ساتھ ایک بڑے پورٹ کے حصول اور اس کے انتظامی امور میں شمولیت کے حوالے سے ابتدائی بات چیت ہو چکی ہے، جسے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک بحری شراکت داری کو مضبوط بنانے کی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ چٹاگانگ پورٹ میں جاری سرمایہ کاری میں "اے پی ٹرمینل" کی تعمیر اور ڈی پی ورلڈ کے تحت کنٹینر ٹرمینل کی سرگرمیاں شامل ہیں، جبکہ عالمی بینک بھی بریک واٹر کی تعمیر اور چینل ڈریجنگ کے لیے 680 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ منصوبے آئندہ بہار تک مکمل ہونے کی توقع ہیں، جس کے بعد چٹاگانگ پورٹ خطۂ جنوبی ایشیا کے اہم بحری مراکز میں شمار ہو گا۔
ڈاکٹر حسین نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش خلیجی ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ امارات نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے جاری انتخابات میں بنگلہ دیش کی حمایت کی ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہا ہے تاکہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے اور بحری بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے۔