این سی ایم: بحیرہ عرب کا کم دباؤ اگلے 24 گھنٹوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (این سی ایم) کی اطلاع کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں، بھارتی ساحل کے قریب، کم دباؤ کا نظام ظاہر ہو رہا ہے۔
ادارے کے مطابق موسمیاتی ماڈلز ظاہر کرتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ نظام شدت اختیار کر کے ٹراپیکل ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے اور مغرب-جنوب مغرب کی سمت وسطی عرب سمندر کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔
این سی ایم نے تصدیق کی ہے کہ فی الحال اس موسمی نظام کا متحدہ عرب امارات پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مزید کہا گیا کہ اس کے شدت اور راستے کے بارے میں درست معلومات اس وقت حاصل ہوں گی جب یہ مکمل طور پر ظاہر ہو گا۔