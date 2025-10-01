امارات کی افریکن انرجی ویک میں شرکت، توانائی کے شعبے میں عالمی تعاون پر زور

کیپ ٹاؤن، یکم اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے وزارتِ توانائی و بنیادی ڈھانچہ کی نمائندگی میں جنوبی افریقہ میں منعقدہ افریکن انرجی ویک میں شرکت کی۔ اماراتی وفد کی قیادت وزارت کے انڈر سیکریٹری برائے توانائی و پیٹرولیم امور، شریف العلماء نے کی۔
افتتاحی خطاب میں شریف العلماء نے توانائی کی منتقلی کے اہداف کے حصول کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس حوالے سے پائیداری کے عالمی راستوں کی معاونت میں امارات کے قائدانہ کردار کو اجاگر کیا۔
انہوں نے گلوبل انرجی ایفیشنسی الائنس (GEEA) پر روشنی ڈالی، جسے امارات نے متعارف کرایا ہے اور جس کا مقصد سال 2030 تک توانائی کی کارکردگی میں بہتری کی شرح کو دوگنا کرتے ہوئے سالانہ 4 فیصد سے زیادہ تک پہنچانا ہے۔
انہوں نے افریقی ممالک اور توانائی کمپنیوں کو اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی تاکہ علم و تجربات کے تبادلے کو فروغ دیا جا سکے، صاف توانائی کی جانب منتقلی کو تیز کیا جا سکے اور توانائی کی بچت کے لیے عالمی کوششوں کو یکجا کیا جا سکے، جو سب کے لیے ایک زیادہ پائیدار اور سرسبز مستقبل کی ضمانت ہے۔
شریف العلماء نے کہاکہ، “گلوبل انرجی ایفیشنسی الائنس امارات کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ توانائی کی کارکردگی کو عالمی توانائی اور ماحولیاتی ایجنڈے کے مرکزی مقام پر رکھا جائے۔”
کانفرنس کے دوران انہوں نے سینیگال کے وزیر توانائی، پیٹرولیم و کان کنی بیرام سُلیے دیوپ سمیت کئی افریقی وزرائے توانائی اور حکام سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کیں۔ ان ملاقاتوں میں توانائی کی کارکردگی اور پائیداری کے حوالے سے اماراتی اقدامات پر بات چیت کی گئی اور مزید افریقی ممالک کو گلوبل انرجی ایفیشنسی الائنس میں شامل کرنے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔