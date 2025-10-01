صدرِ امارات اور برطانوی وزیراعظم کی ٹیلیفونک گفتگو، دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے برطانیہ کے وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
مکالمے میں امارات اور برطانیہ کے تعلقات اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے مواقع پر بات چیت ہوئی تاکہ دونوں ممالک کے ترقیاتی اہداف کو سہارا دیا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے علاقائی و بین الاقوامی امور خاص طور پر مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے قیام اور مقامی آبادی تک مستقل اور مناسب انسانی امداد کی فراہمی کی ہر کوشش کی حمایت پر زور دیا۔
گفتگو کے دوران صدرِ امارات نے برطانیہ کی جانب سے ریاستِ فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کو سراہا اور واضح کیا کہ دو ریاستی حل ہی خطے میں دیرپا استحکام حاصل کرنے کا سب سے موزوں راستہ ہے، جو خطے کی عوام اور ممالک کے مفاد میں ہے۔