افغانستان میں زلزلہ متاثرین کیلئے امارات کی امدادی کھیپ، کل امداد 3,681 ٹن سے تجاوز کر گئی

ابوظہبی، یکم، اکتوبر 2025 (وام)--افغانستان کے مشرقی علاقوں میں حالیہ زلزلے سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھیجی گئی نئی امدادی کھیپ پہنچ گئی۔ اس تازہ ترسیل کے بعد امارات کی جانب سے متاثرین کو فراہم کی گئی امداد کا مجموعی حجم 3,681 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں غذائی اشیاء، رہائشی سہولیات اور طبی سامان شامل ہے۔
وزارتِ دفاع کے مشترکہ آپریشنز کمانڈ نے بتایا کہ امارات کا فضائی اور سمندری ریلیف برج متاثرین کی تکالیف کم کرنے کے لیے مسلسل سرگرم ہے، جبکہ اضافی امدادی سامان مقامی سطح پر بھی خریدا جا رہا ہے تاکہ متاثرین تک فوری اور مؤثر انداز میں پہنچایا جا سکے۔
متاثرہ علاقوں کے افغان حکام اور شہریوں نے امارات کی قیادت اور عوام کا غیر محدود انسانی تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدامات دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات اور امارات کے اس مستقل انسانی جذبے کی عکاسی کرتے ہیں جو دنیا بھر میں قدرتی آفات اور بحرانوں کے متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش رہتا ہے۔
افغان عوام نے اماراتی فیلڈ ٹیموں کی انتھک کوششوں کو بھی سراہا جو امداد کی بروقت ترسیل یقینی بنا رہی ہیں اور متاثرین کی فوری و مختلف النوع ضروریات پوری کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔