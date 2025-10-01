متحدہ عرب امارات کی کوئٹہ میں نیم فوجی ہیڈکوارٹر پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں نیم فوجی ہیڈکوارٹر پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں ان مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس بات کو دوہرایا کہ امارات ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، جو خطے کے امن و استحکام کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش ہے۔
بیان میں متاثرہ خاندانوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا گیا اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی گئی۔ وزارت نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی ہے۔