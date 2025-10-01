شیخ سعود بن صقر القاسمی نے خودکار بس منصوبے “روبو بس” کے آزمائشی مرحلے کا افتتاح کیا

راس الخیمہ، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج المرجان آئی لینڈ پر خودکار بس منصوبے ‘روبو بس’ کے پہلے آزمائشی مرحلے کا افتتاح کیا ہے۔
یہ منصوبہ راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور چین کی کمپنی وی رائیڈ ─ جو خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجیز میں عالمی رہنما ہے ─ کی شراکت سے شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر ژانگ یِمنگ بھی موجود تھے۔
شیخ سعود نے کہا کہ یہ آزمائش مستقبل کی منصوبہ بندی میں ایک اہم سنگِ میل ہے جو خوشحالی کی راہیں ہموار کرے گی اور پائیدار و جدید ٹرانسپورٹ کے حل فراہم کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام شہری ماڈلز کو مزید اسمارٹ، مؤثر اور اعلیٰ معیار کا بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
راس الخیمہ کے حکمران نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ منصوبہ ایک جامع وژن کا حصہ ہے جس کا مقصد ایک مربوط اسمارٹ موبلٹی نظام تیار کرنا ہے جو معیشت کو سہارا دے، ماحول دوست حل فراہم کرے اور امارت کو اسمارٹ ٹرانسپورٹ اور اختراعی سیاحت کا علاقائی مرکز بنائے۔
انہوں نے کہا کہ حقیقی اختراع وہ ہے جس کے اثرات براہِ راست عوام کی زندگیوں پر مرتب ہوں ─ محفوظ اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام، علم پر مبنی معیشتی مواقع، اور زیادہ خوشحال و مؤثر شہر۔ یہ منصوبہ امارات کے قومی ہدف کے عین مطابق ہے جس میں پائیدار ڈیجیٹل معیشت کو علم و ٹیکنالوجی کی بنیاد پر استوار کرنا شامل ہے۔
افتتاح کے موقع پر دو اسٹریٹجک معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے: پہلا راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور وی رائیڈ کے درمیان، جبکہ دوسرا اتھارٹی اور المرجان (امارت میں فری ہولڈ منصوبوں کے ماسٹر ڈیولپر) کے درمیان ہوا۔ یہ معاہدے المرجان آئی لینڈ پر موون پِک ریزورٹ میں اعلیٰ حکام کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔
وی رائیڈ کے ساتھ تعاون کا یہ نیا مرحلہ شیخ سعود کے گزشتہ سال نومبر میں چین کے شہر گوانگزو کے دورے کی کامیاب توسیع ہے، جہاں راس الخیمہ اور گوانگڈونگ صوبے کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر اتفاق کیا گیا تھا۔
المرجان آئی لینڈ پر خودکار بس کے آزمائشی مرحلے کا آغاز راس الخیمہ کے اس سفر کی نمائندگی کرتا ہے جس کے تحت مصنوعی ذہانت پر مبنی اسمارٹ اور پائیدار شہری ٹرانسپورٹ نظام قائم کیا جا رہا ہے، جو راس الخیمہ کی حیثیت کو خطے میں اسمارٹ ٹرانسپورٹ اور مستقبل پر مبنی سیاحت کے مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرے گا۔