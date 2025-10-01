صدرِ امارات اور عراقی وزیراعظم کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ عراق کے وزیراعظم عزت مآب محمد شیاع السودانی نے ابوظہبی میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے قریبی تعلقات اور تعاون کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔
یہ ملاقات قصرالشاطی میں ہوئی جہاں صدرِ امارات نے عراقی وزیراعظم کا ان کے سرکاری دورۂ امارات کے موقع پر خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی اور اقتصادی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا تاکہ دونوں ملکوں کی ترجیحات کو سہارا ملے اور عوام کو فائدہ پہنچے۔
اس موقع پر مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال سمیت علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے قیام اور سفارتی اقدامات کے فروغ پر زور دیا جو خطے کی سلامتی، استحکام اور ترقی میں معاون ہوں۔ انہوں نے فلسطین کی حالیہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت کو بھی سراہا اور اسے فلسطینی عوام کی جائز خواہشات کی تکمیل کی جانب اہم قدم قرار دیا۔
صدرِ امارات اور عراقی وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امارات-عراق تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں گے تاکہ دونوں ملکوں کے مفادات محفوظ ہوں اور علاقائی سلامتی کو تقویت ملے۔ ساتھ ہی انہوں نے خطے کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں مشترکہ عرب تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدرِ امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حمد الشامسی، امارات کے سفیر برائے عراق عبداللہ مطر المزروعی اور متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
عراقی وزیراعظم کے ابوظہبی کے صدارتی فلائٹ پر پہنچنے پر ان کا استقبال ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے وزرا اور سینئر حکام کے ہمراہ کیا۔