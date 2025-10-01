شیخ ذیاب بن محمد بن زاید کی گلوبل ریل 2025 میں شرکت، عالمی کمپنیوں کے پویلینز کا دورہ

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--ایوان صدر برائے ترقی و شہداء کے امور کے نائب چیئرمین اور اتحاد ریل کے چیئرمین، عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان نے خطے کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ و موبلٹی نمائش گلوبل ریل 2025 کے پویلینز کا دورہ کیا۔ یہ نمائش اتحاد ریل کی میزبانی میں ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر (ایڈنیک) میں جاری ہے اور اس کا انعقاد نائب صدر، نائب وزیراعظم اور ایوان صدر کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے۔
شیخ ذیاب کے ہمراہ محکمہ تعلیم و معرفت ابوظہبی کی چیئرپرسن سارہ عوض مسلم، محکمہ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر مغیر خمیس الخیلی اور اتحاد ریل کے سی ای او شادي ملک بھی موجود تھے۔
دورے کے دوران شیخ ذیاب نے فرانس کی السٹوم، چین کی سی آر آر سی، جاپان کی ہٹاچی ریل، امریکہ کی پروگریس ریل، جرمنی کی سیمنز اور ہسپانوی-مصری شراکت دار کمپنی تالگو/حسن علام کے پویلینز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پیش کردہ منصوبوں اور خیالات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو نئی جہت دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور شراکت داری کے ذریعے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی بہترین مثال ہیں۔
نمائش کے دوسرے روز اتحاد ریل نے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جن میں وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچہ، مصدر، وی اے، یونائیٹڈ ٹرانس اور یانگو شامل ہیں۔ ان معاہدوں کا مقصد ٹرانسپورٹ شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔
شیخ ذیاب نے گلوبل ریل 2025 کے شراکت داروں اور اسپانسرز کو اعزازات بھی پیش کیے، جن میں ابوظہبی انویسٹمنٹ آفس (ADIO)، ابوظہبی پروجیکٹ اینڈ انفراسٹرکچر سینٹر، ابوظہبی ٹرانسپورٹ، السٹوم، ڈی پی ورلڈ، دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (RTA)، ایمریٹس این بی ڈی، فرسٹ ابوظہبی بینک، ہل انٹرنیشنل، انٹرنیشنل یونین آف ریلویز، جیکبز اور خطیب و علمی شامل تھے۔
تقریب میں گلوبل ریل یوتھ ہیکاتھون کا آغاز بھی ہوا جس میں 200 سے زائد طلبہ اور گریجویٹس دو روزہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ ریلوے اور بنیادی ڈھانچے کے مستقبل کے لیے جدید حل پیش کر سکیں۔
نمائش کے دوران اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل کانفرنس کے دوسرے دن میں ہائی اسپیڈ ریل منصوبوں، انٹرموڈل آپریشنز، پائیدار فنانسنگ، پالیسی و حکمرانی، انٹرآپریبلٹی، نیٹ ورک ہم آہنگی، مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور مستقبل کے شہروں کی منصوبہ بندی جیسے موضوعات پر مباحثے اور کیس اسٹڈیز شامل تھیں۔
“ڈریونگ دی فیوچر آف ٹرانسپورٹ اینڈ انہانسنگ گلوبل کنیکٹیوٹی” کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ نمائش ابوظہبی کے اس بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتی ہے جس نے اسے پائیدار اور اسمارٹ ٹرانسپورٹ کا عالمی مرکز بنا دیا ہے اور جہاں بلند نظروں کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔