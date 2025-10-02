ابوظہبی میں برج سمٹ 2025: لنکڈ اِن کی شمولیت سے عالمی میڈیا و مواد کی صنعت کو نئی جہت

دبئی، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--میڈیا، مواد اور تفریح کے شعبے میں دنیا کے سب سے بڑے افتتاحی اجتماع ’’برج سمٹ 2025‘‘ کی تیاریوں کے سلسلے میں، جو دسمبر میں ابوظہبی میں منعقد ہوگا، منتظم ادارہ ’’برج‘‘ نے لنکڈ اِن کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے۔
یہ اعلان برج کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمَید کے لنکڈ اِن کے اماراتی دفاتر کے دورے کے دوران کیا گیا، جس میں لنکڈ اِن کو سمٹ کا سرکاری شراکت دار قرار دیا گیا۔
ابوظہبی میں 8 تا 10 دسمبر 2025 منعقد ہونے والی ’’برج سمٹ‘‘ اپنے پہلے ایڈیشن میں 60 ہزار سے زائد شرکاء، 400 بین الاقوامی مقررین اور 300 سے زائد سرگرمیوں کو سات خصوصی مواد سے متعلقہ ٹریکس کے تحت یکجا کرے گا، جس سے یہ میڈیا، مواد اور تفریح کے لئے سب سے جامع عالمی پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔
یہ سمٹ برج کے وژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں مہارتوں اور پیشوں، مواد اور پلیٹ فارمز، اور صلاحیت و منڈیوں کے درمیان تعلقات اور روابط پر مبنی ایک مربوط ماحولیاتی نظام قائم کرنا ہے۔
اس موقع پر عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمَید نے کہا کہ،’’برج سمٹ اور لنکڈ اِن کے درمیان یہ شراکت داری امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتی ہے، جس کا مقصد ہنر مند افراد میں سرمایہ کاری کرنا اور انہیں معیاری پیشہ ورانہ مواقع تک رسائی کے آلات فراہم کرنا ہے تاکہ نئی عالمی راہیں کھل سکیں۔ میڈیا اور مواد کی صنعت آج معیشت کا ایک اہم ستون بن چکی ہے، جو تخلیق اور جدت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تعاون آئندہ نسلوں کو مستقبل کے تقاضوں کے مطابق مہارت فراہم کرنے کے لئے نہایت اہم ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ، ’’برج میں ہمارا یقین ہے کہ حقیقی اثر درست تعلقات قائم کرنے میں پوشیدہ ہے۔ لنکڈ اِن کے ساتھ یہ شراکت داری دنیا کی سب سے بڑی پیشہ ور برادری کو ہمارے ماحولیاتی نظام کا حصہ بناتی ہے، جو تخلیق کاروں، موجدوں اور پالیسی سازوں کے لئے عالمی صنعتوں سے براہِ راست جڑنے کے نئے مواقع پیدا کرتی ہے۔‘‘
اس شراکت کے تحت لنکڈ اِن سمٹ میں مرکزی کردار ادا کرے گا، علمی سیشنز اور اپنے رہنماؤں کی شمولیت کے ذریعے، جو علم کے تبادلے اور جدت کو فروغ دینے کے لئے ایک محرک ثابت ہوگا۔
یہ تعاون میڈیا اور مواد کی صنعت کو درپیش چیلنجوں کا براہِ راست جواب ہے، جن میں سامعین تک درست رسائی کے لئے ڈیٹا کی کمی، پیشہ ورانہ ترقی کے غیر واضح راستے، ڈیجیٹل ٹولز پر عبور کی بڑھتی ہوئی ضرورت، تخلیق اور تجارتی پیداوار میں کمزور ربط، اور فنڈنگ، تقسیم اور طویل المدتی ترقی کے مواقع سے جڑے ماحول کی کمی شامل ہیں۔
لنکڈ اِن کے ای ایم ای اے اور لاطینی امریکا کے ابھرتی ہوئی منڈیوں کے سربراہ علی مطر نے کہاکہ، ’’ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم برج سمٹ کے افتتاحی ایڈیشن میں علمی شراکت دار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ لنکڈ اِن میں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارا ڈیٹا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا اور اپنی ٹیم کی بصیرت کے ذریعے امارات اور دنیا بھر میں تخلیق کاروں، موجدوں اور فیصلہ سازوں کی مدد کریں تاکہ وہ ٹیکنالوجی کی بدلتی دنیا میں کامیابی سے راہنمائی حاصل کر سکیں۔‘‘
یہ شراکت برج کے اس وژن کو تقویت دیتی ہے جس کا مقصد ایک ایسا عالمی ماحول تشکیل دینا ہے جہاں پالیسی ساز، تخلیق کار، ٹیکنالوجی ماہرین اور سرمایہ کار ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ اس کے ذریعے جدت کو فروغ دینا، علم کے تبادلے کو ممکن بنانا اور میڈیا، مواد و تفریح کے شعبوں کو معیشت، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے ساتھ جوڑ کر پائیدار عالمی ترقی کے ایک ماحولیاتی نظام میں تبدیل کرنا ہے۔
برج سمٹ 2025 کے لئے رجسٹریشن www.worldmediabridge.com پر کھلا ہے۔