لیوا انٹرنیشنل فیسٹول 2026 کی تیاریاں، شیخ حمدان بن زاید کی نگرانی میں منصوبہ بندی

ابوظہبی، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--العین کے الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان نے لیوا انٹرنیشنل فیسٹول 2026 کی تیاریوں اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ فیسٹول 12 دسمبر 2025 سے 3 جنوری 2026 تک منعقد ہوگا اور اس کا مقصد الظفرہ کو ایک نمایاں ثقافتی، کھیلوں اور سیاحتی مقام کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔
ابوظہبی کے النخیل پیلس میں منعقدہ اجلاس میں، جس میں شیخ سلطان بن حمدان بن زاید النہیان بھی شریک تھے، شیخ حمدان کو فیسٹول کی تنظیمی منصوبہ بندی اور اس کے ہمراہ سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ فیسٹول الظفرہ کے سب سے نمایاں سالانہ ورثہ، سیاحتی اور کھیلوں کے ایونٹس میں سے ایک ہے جو مقامی شائقین اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔
شیخ حمدان کو فیسٹول کے ایجنڈے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں کھیلوں کے مقابلے، روایتی ورثے کے مظاہرے، ثقافتی و فنی نمائشیں، خاندانی اور نوجوانوں کے لئے خصوصی سرگرمیاں شامل ہیں۔ یہ فیسٹول ایک ہمہ جہت سماجی ایونٹ کے طور پر حیثیت رکھتا ہے جو قومی شناخت کو اجاگر کرتا ہے اور ابوظہبی میں ثقافتی و ورثہ جاتی سیاحت کو فروغ دیتا ہے۔
شیخ حمدان بن زاید نے کہا کہ لیوا انٹرنیشنل فیسٹول ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جو اصیل اماراتی ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدامات امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کے مطابق ہیں جن کا مقصد نوجوانوں میں اماراتی اقدار کو راسخ کرنا اور مستقبل کے لئے قومی ورثے کو محفوظ بنانا ہے۔