ولی عہد فجیرہ کی کرانس مونٹانا فورم میں شرکت، فجیرہ کا بحرِ اوقیانوس میں فعال کردار اجاگر

رباط، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--فجیرہ کے ولی عہد شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی نے رباط میں کرانس مونٹانا فورم کے 40 ویں ایڈیشن کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فجیرہ ابھرتے ہوئے بحرِ اوقیانوس کے خطے میں فعال کردار ادا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے فجیرہ کے اسٹریٹجک محلِ وقوع کو عالمی تجارت اور ترقی کے لئے ایک اہم مرکز قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے بین الاقوامی پلیٹ فارمز نہایت اہم ہیں جو دنیا کے فیصلہ سازوں کو مکالمے کے فروغ، ترقی کے نئے مواقع تلاش کرنے اور ایک خوشحال و پائیدار مستقبل کے قیام کے لئے یکجا کرتے ہیں۔ انہوں نے فجیرہ کے کردار کو مشرقِ وسطیٰ، افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں کے درمیان ایک محفوظ اور قابلِ اعتماد رابطے کے طور پر اجاگر کیا۔
فورم کے موقع پر فجیرہ نیچرل ریسورسز کارپوریشن نے مراکش کی وزارتِ توانائی انتقال اور پائیدار ترقی کے ساتھ جیو سائنسز اور معدنی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لئے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے۔
کرانس مونٹانا فورم کے بانی اور چیئرمین ژاں پال کارتیروں نے ولی عہد فجیرہ کی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ امارت کی متحرک حیثیت اور خطے میں اس کے کلیدی اقتصادی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ولی عہد فجیرہ کی گزشتہ ایڈیشنز میں شرکت نے امارت کی بین الاقوامی ساکھ اور اثرورسوخ کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔
کرانس مونٹانا فورم، جو 1986 میں قائم ہوا، بحرِ اوقیانوس میں تعاون کے فروغ، امن کے استحکام اور افریقہ کی عالمی موجودگی کو تقویت دینے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔