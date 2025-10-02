متحدہ عرب امارات کی برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ پر دہشت گرد حملے کی مذمت

ابوظہبی، 2 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ایک یہودی عبادت گاہ کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے والی ہر قسم کی دہشت گردی اور تشدد کو مستقل طور پر مسترد کرتا ہے۔
وزارت نے متاثرہ خاندانوں، برطانیہ کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔