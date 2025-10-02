ابوظہبی میں سال 2025 کی پہلی ششماہی میں 12 ہزار سے زائد عمارتیں مکمل

ابوظہبی، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ اور اسٹیٹکس سینٹر ابوظہبی نے بتایا ہے کہ امارت میں سال 2025 کی پہلی ششماہی کے دوران 12 ہزار 309 عمارتوں کی تکمیل ریکارڈ کی گئی۔
صرف دوسری سہ ماہی میں ہی 5 ہزار 767 عمارتوں کی تکمیل ہوئی جن میں نئی تعمیرات، ترامیم اور اضافے شامل ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ 4 ہزار 362 عمارتیں ابوظہبی شہر میں مکمل ہوئیں، اس کے بعد العین میں 1 ہزار 960 اور الظفرہ میں 220 عمارتیں شامل ہیں۔
اسی عرصے کے دوران جاری کیے گئے تعمیراتی پرمٹس کی تعداد دوسری سہ ماہی میں 2 ہزار 571 رہی، جس کے ساتھ ہی پہلی ششماہی 2025 میں مجموعی تعداد 4 ہزار 994 تک پہنچ گئی۔ ان پرمٹس میں رہائشی، تجارتی، صنعتی، زرعی، عوامی سہولیات اور دیگر استعمالات شامل تھے۔
رہائشی پرمٹس دوسری سہ ماہی میں سب سے زیادہ یعنی 1 ہزار 438 رہے، اس کے بعد تجارتی (585)، عوامی سہولیات (221)، صنعتی (208)، زرعی (64) اور دیگر (55) شامل ہیں۔ علاقے کے اعتبار سے ابوظہبی شہر میں 1 ہزار 891 پرمٹس جاری کیے گئے، العین میں 528 اور الظفرہ میں 152 پرمٹس شامل تھے۔
یہ پرمٹس تینوں خطوں میں نئی تعمیرات، اضافوں اور ترامیم کے منصوبوں کو محیط تھے۔