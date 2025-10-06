شیخ خالد بن محمد بن زاید نے زاید نیشنل میوزیم کے افتتاحی انتظامات کا جائزہ لیا

ابوظہبی، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹیو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے زاید نیشنل میوزیم کی پیش رفت کا جائزہ لیا جو دسمبر میں سعدیات کلچرل ڈسٹرکٹ میں باضابطہ طور پر کھلنے جا رہا ہے۔
شیخ خالد کو میوزیم کی مستقل گیلریز کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جو متحدہ عرب امارات کے قومی سفر کی اہم سنگ میل کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ گیلریز مرحوم بانیِ مملکت شیخ زاید بن سلطان النہیان کے وژن اور ان کی پائیدار اقدار—ماحولیاتی ذمہ داری، انسانی ترقی، ثقافتی رواداری، بین الثقافتی مکالمہ اور علاقائی و عالمی سطح پر فلاحی خدمات—کو نمایاں کرتی ہیں۔
شیخ خالد نے کہا کہ زاید نیشنل میوزیم مرحوم بانیِ مملکت کی میراث کا آئینہ دار ہے، جو ماضی کی دانائی کو حال میں لے کر آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ثقافتی سنگ میل قیادت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ ثقافت کو پائیدار ترقی کا ایک بنیادی ستون بنایا جائے۔
انہوں نے اماراتی ماہرین اور پروجیکٹ لیڈرز سے بھی ملاقات کی جو میوزیم کی تکمیل کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کی محنت و لگن کو سراہا جس سے ابوظہبی کے ثقافتی منظرنامے کو مزید مالامال کرنے والا عالمی معیار کا مرکز قائم ہو رہا ہے۔
زاید نیشنل میوزیم میں دو منزلوں پر مشتمل چھ مستقل گیلریز ہوں گی، جو 3 لاکھ سالہ انسانی تاریخ کا احاطہ کرتی ہیں، اس کے علاوہ ایک عارضی نمائش ہال اور 600 میٹر طویل المسار گارڈن بھی شامل ہوگا۔
مجموعے میں قدیم آثار اور تاریخی اشیاء شامل ہیں جو امارات کی سرزمین پر انسانی سکونت کے ابتدائی شواہد پیش کرتی ہیں، مختلف تہذیبوں کے روابط، تجارتی راستوں کے ذریعے تعلقات اور اماراتی ثقافت و ورثے کی منفرد پہچان کو اجاگر کرتی ہیں۔
محکمۂ ثقافت و سیاحت ابوظہبی کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک نے کہا کہ زاید نیشنل میوزیم متحدہ عرب امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس میں ثقافت کو سماجی و فکری ترقی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ میوزیم امارات کی لازوال میراث کو بیان کرے گا اور دنیا کے ساتھ مکالمے کا پل ثابت ہوگا، جس سے ابوظہبی کی حیثیت فنون، ثقافت اور تخلیقی صلاحیتوں کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مستحکم ہوگی۔
شیخ خالد کے ہمراہ چیئرمین ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ شیخ خلیفہ بن تہنون بن محمد النہیان اور چیئرمین نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی و جنرل سپروائزر پولیس لیگیسی (ابوظہبی پولیس) شیخ زاید بن حمد بن حمدان النہیان بھی موجود تھے۔
مزید برآں، محکمۂ ثقافت و سیاحت – ابوظہبی کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک، ابوظہبی ایگزیکٹیو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور آفس آف دی کراؤن پرنس کے چیئرمین سیف سعید غباش اور محکمۂ ثقافت و سیاحت – ابوظہبی کے انڈر سیکرٹری سعود عبدالعزیز الحسنی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔