لندن میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے کے لیے دو اہم فورمز کا انعقاد

ابوظہبی، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ابوظہبی گلوبل مارکیٹ اور ابوظہبی انویسٹمنٹ آفس دیگر اہم شراکت دار اداروں کے ساتھ مل کر لندن میں دو نمایاں تقریبات منعقد کر رہے ہیں تاکہ امارات کی متحرک معیشت کے فراہم کردہ سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جا سکے۔
’ابوظہبی–لندن بزنس کنیکٹ‘ 8 اکتوبر کو اور ’ابوظہبی انویسٹمنٹ فورم (ADIF)‘ 9 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ یہ فورمز ابوظہبی کی بزنس اور سرمایہ کاری کمیونٹی کے عالمی سطح پر تعلقات بڑھانے اور دیرینہ روابط کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
ان تقریبات میں حکومتی و نجی شعبے کے اعلیٰ نمائندے شریک ہوں گے، جن میں محکمہ اقتصادی ترقی (ADDED)، ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج (ADX) گروپ، ابوظہبی کسٹمز، مبادلہ، الدار، ایچ ایس بی سی، ہب71 اور دیگر اہم ادارے شامل ہیں۔
مزید برآں، ابوظہبی کے 40 سے زائد نجی شعبے اور فیملی بزنس ادارے بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے تاکہ برطانیہ سمیت نئے بازاروں میں توسیع کے مواقع تلاش کریں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داری و مشترکہ منصوبے قائم کریں۔
یہ فورمز ابوظہبی کے سرمایہ کاری کے متنوع منظرنامے کو نمایاں کریں گے اور امارت کی بڑھتی ہوئی حیثیت کو ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت اور اسٹریٹجک عالمی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر اجاگر کریں گے۔ وفود برطانیہ کے نمایاں اداروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
ابوظہبی انویسٹمنٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل بدر العُلماء نے کہا کہ لندن میں ہماری موجودگی سرمایہ کار شراکت داریوں کو مضبوط بنانے اور ابوظہبی کے ترجیحی شعبوں میں عالمی سرمائے کو جوڑنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے مطابق، ابوظہبی انویسٹمنٹ فورم سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور مہارت کے تبادلے کو فروغ دے گا، جو امارت کی مقابلہ جُو اور مستقبل بین معیشت کی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔
گزشتہ دہائی میں ابوظہبی میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ نئے اکنامک لائسنسز میں 196 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ابوظہبی چیمبر کے سیکنڈ وائس چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر شمس علی الظاہری نے کہا کہ ابوظہبی–لندن بزنس کنیکٹ کا مقصد ٹھوس نتائج حاصل کرنا ہے، جس کے ذریعے کمپنیوں کو شفاف قوانین، مؤثر لائسنسنگ اور شراکت داروں و سرمایہ تک براہِ راست رسائی کے ذریعے سیٹ اپ، توسیع اور برآمدات کے لیے راستہ فراہم کیا جاتا ہے۔
برطانیہ کی بزنس کمیونٹی کی ابوظہبی میں موجودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ صرف 2024 میں ابوظہبی چیمبر میں برطانوی اراکین کی تعداد میں 47 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ ADGM میں 40 سے زائد برطانوی ادارے سرگرم ہیں، جو خطے کا سب سے بڑا اور تیزی سے بڑھتا ہوا بین الاقوامی مالیاتی مرکز ہے۔
ابوظہبی اور برطانیہ کے درمیان سرمایہ کاری کا بہاؤ بھی مضبوط ہے۔ ابوظہبی کے ادارے برطانیہ کے تعلیم، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور لائف سائنسز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ برطانوی کمپنیاں ابوظہبی کی اختراعات پر مبنی معیشت میں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہیں۔