متحدہ عرب امارات کی وزارتِ خزانہ کا واشنگٹن میں "یو اے ای بینکس ریسیپشن" کا اعلان

واشنگٹن، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ خزانہ (MoF) نے مرکزی بینک اور واشنگٹن میں قائم یو اے ای سفارتخانے کے تعاون سے "یو اے ای بینکس ریسیپشن" کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جو 16 اکتوبر کو عالمی بینک گروپ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر منعقد ہوگا۔
اس تقریب کا مقصد قومی بینکوں اور ان کے بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
وزارتِ خزانہ کے انڈر سیکرٹری یونس حاجی الخوری نے کہا کہ یہ تقریب عالمی مالیاتی اجلاسوں میں اماراتی اداروں کی موجودگی کو مزید نمایاں کرے گی اور ملک کے ریگولیٹری ڈھانچے میں ہونے والی ترقی کو اجاگر کرے گی۔
یہ تقریب یو اے ای کے متعدد بڑے مالیاتی اداروں کی معاونت سے منعقد کی جا رہی ہے۔