اماراتی سائیکلسٹ یوسف عبد اللہ العامری عرب چیمپئن قرار، انفرادی ٹائم ٹرائل میں سونے کا تمغہ جیت لیا

بغداد، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی ٹیم کے سائیکلسٹ یوسف عبد اللہ العامری نے عرب سائیکلنگ چیمپئن شپ میں انفرادی ٹائم ٹرائل (نوجوانوں کیٹگری) میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 20 کلومیٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ یہ مقابلہ آج جمہوریہ عراق کے شہر سلیمانیہ میں منعقد ہوا۔
عامری نے دوڑ 24 منٹ 25 سیکنڈ اور 30 ملی سیکنڈ میں مکمل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ان کے ساتھی عبداللہ ابراہیم الہاشمی نے سخت مقابلے کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کا تمغہ جیتا۔ یہ مقابلہ آخری لمحات تک سخت اعصاب کی آزمائش بنا رہا۔
یوسف العامری نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کے بہترین سائیکلسٹس کو پیچھے چھوڑا اور شاندار وقت کے ساتھ سرفہرست رہے، جس سے امارات کی چیمپئن شپ میں موجودگی مزید مستحکم ہوئی۔
یہ کامیابی صرف ایک روز بعد سامنے آئی جب امارات کی نوجوان ٹیم نے 57 کلومیٹر ٹیم ٹائم ٹرائل میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ اماراتی سائیکلسٹس ٹورنامنٹ میں مسلسل شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں جو 13 اکتوبر تک جاری رہے گا اور اس میں 9 عرب ممالک شریک ہیں۔
ان نتائج کے ساتھ، اماراتی قومی ٹیم اب تک دو سونے اور ایک کانسی کا تمغہ اپنے نام کر چکی ہے۔ امارات سائیکلنگ فیڈریشن نے کہا کہ یہ کامیابیاں اس کی ترقیاتی حکمت عملی، نوجوان کھلاڑیوں کی معاونت اور عرب و عالمی سطح پر اماراتی سائیکلنگ کے بلند مقام کی عکاسی کرتی ہیں۔