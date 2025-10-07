گِٹیکس گلوبل 2025: مصنوعی ذہانت، بایوٹیکنالوجی اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں انقلابی پیش رفتوں کی نمائش

دبئی، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی نمائش گِٹیکس گلوبل 2025 میں بایوٹیکنالوجی، فزیکل اے آئی، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹرز اور ڈیٹا سینٹرز کے شعبوں میں بڑی پیش رفتوں کو اجاگر کیا جائے گا۔
یہ نمائش 13 سے 17 اکتوبر تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہوگی، جس میں 180 ممالک سے تعلق رکھنے والی 6,800 سے زائد ٹیکنالوجی کمپنیاں اور 2,000 اسٹارٹ اپس شرکت کریں گی۔ یہ ایونٹ عالمی سطح پر اُن جدت کاروں کو یکجا کرے گا جو مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کی نئی توسیع کی قیادت کر رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت و ترقی کے مطابق، عالمی مصنوعی ذہانت کی منڈی 2033 تک 4.8 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مختلف شعبوں میں اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے تناظر میں یہ نمائش عالمی سطح پر خاص اہمیت اختیار کر گئی ہے۔
تقریب میں علی بابا کلاؤڈ، اے ایم ڈی، اے ڈبلیو ایس، ڈیل، ای اینڈ، جی42، گوگل، ایچ پی ای، ہواوے، آئی بی ایم، مائیکروسافٹ، اوریکل، سیلز فورس، سیمنز اور سنو فلیک سمیت دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ اس کے علاوہ سیریبراس، ڈیٹا ڈاگ، متسوبشی، کوالکوم، رٹل، سروس ناؤ، ٹیٹا الیکٹرانکس، ٹیلی کام اٹالیا اور ٹینسٹورنٹ جیسی نئی کمپنیاں بھی اپنی جدید ترین ایجادات پیش کریں گی۔
گِٹیکس کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ اپ شوکیس ایکسپینڈ نارتھ اسٹار بھی 12 سے 15 اکتوبر تک دبئی ہاربر میں دبئی چیمبر آف ڈیجیٹل اکانومی کے تعاون سے منعقد ہوگا۔ اس کے دسویں ایڈیشن میں دنیا کے 2,000 نمایاں اسٹارٹ اپس اور 1,200 سے زائد سرمایہ کار شامل ہوں گے جو 1.1 ٹریلین امریکی ڈالر کے اثاثوں کا انتظام کر رہے ہیں۔
دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ایگزیکٹو نائب صدر ٹریکسی لوہ میرمنڈ نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، بایوٹیکنالوجی، کوانٹم اور روبوٹکس جیسے شعبے وہ میدان ہیں جہاں انسانی ضروریات اور مصنوعی ذہانت کی جدت ایک دوسرے سے جڑ رہی ہیں۔ گِٹیکس گلوبل 2025 ان ٹیکنالوجیز کو نئی رفتار دے گا اور عالمی معیشتوں میں جدت پر مبنی ترقی کا محرک بنے گا۔
اس سال بین الاقوامی شمولیت کا نیا ریکارڈ قائم ہوگا، برازیل اس موقع پر ملکِ شراکت دار کی حیثیت سے اپنی سب سے بڑی ٹیکنالوجی وفد کے ساتھ شریک ہوگا۔ سربیا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کلیدی شراکت داروں میں شامل ہیں۔ کینیڈا، چلی، ایکواڈور، اسپین اور ترکی کے نئے پویلینز بھی متعارف کرائے جائیں گے۔
اپیکس برازیل کی چیف آپریٹنگ آفیسر تاتیانا ریرا نے کہا کہ گِٹیکس اور ایکسپینڈ نارتھ اسٹار میں 50 سے زائد اسٹارٹ اپس اور انوویشن حبز کی شمولیت برازیل کی اختراعی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر پیش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سربیا چیمبر آف کامرس کے صدر مارکو چاڈز نے کہا کہ سربیائی اسٹارٹ اپس اس سال کے ایڈیشن میں مصنوعی ذہانت کے عملی استعمالات پیش کریں گے جن میں توانائی، صحت اور سوشل میڈیا سینٹیمنٹ ڈائیگناسٹکس شامل ہیں۔
ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاری 2025 میں 500 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع کے ساتھ، گِٹیکس گلوبل اس شعبے کے بڑے سرمایہ کار او’لیری وینچرز کا خیرمقدم کرے گا، جو کینیڈا میں دنیا کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر انڈسٹریل پارک تعمیر کر رہا ہے۔ کمپنی کے سی ای او پال پلینجیئن نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ٹیکنالوجی اور اے آئی کی ترقی کا عالمی مرکز بن چکا ہے، جہاں قیادت کا وژن، وسائل اور عزم دنیا بھر کے شعبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہا ہے۔
جی42 کی کمپنی خزنہ کے سی ای او حسن النقبی، جو مشرقِ وسطیٰ میں سب سے بڑے ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز چلاتے ہیں، اس موقع پر گفتگو کریں گے کہ آیا توانائی، انفراسٹرکچر اور پالیسی کے شعبے مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
بایوٹیکنالوجی کے میدان میں جین ایڈیٹنگ، ایم آر این اے ویکسینز اور اے آئی کی مدد سے نئی ادویات کی دریافت جیسے شعبوں میں ترقی کے باعث اس صنعت پر اخراجات 1.7 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ میمتھ بایوسائنسز کے سی ای او ٹریور مارٹن بتائیں گے کہ نوبل انعام یافتہ ٹیکنالوجی کریسپر کس طرح مصنوعی ذہانت کے ذریعے جینیاتی بیماریوں کے علاج میں مدد دے سکتی ہے۔
پیراڈرومکس کے سی ای او میٹ اینگل، جو دنیا کے پہلے کامیاب کمپیوٹر-دماغ امپلانٹ کے خالق ہیں، اے آئی اور نیوروٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی سوچ کے کوڈ کو سمجھنے پر روشنی ڈالیں گے۔ جنوبی کوریا کے اسٹارٹ اپ ہورے پازیٹو کی جانب سے اے آئی سے چلنے والا ایک نیا سافٹ ویئر پیش کیا جائے گا جو ایک ملین مریضوں کے لیے درست علاج فراہم کرے گا۔
ٹینسر کمپنی دنیا کی پہلی ذاتی روبو کار متعارف کرائے گی، جسے عالمی سطح پر ’’اے آئی آن وہیلز‘‘ کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کے ٹو کمپنی نئے ہیومنوئیڈ روبوٹس اور صنعتی ماحول کے لیے تیار کردہ ایک جدید گاڑی پیش کرے گی۔ روبوٹکس اے آئی مارکیٹ 2031 تک 94 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے کی پیش گوئی کے ساتھ صنعت کی پیداواریت میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔
نمائش کے دوران آئی بی ایم اپنا نیا کوانٹم سسٹم ٹو پیش کرے گا، جو بڑے پیمانے پر قابلِ بھروسہ کمپیوٹنگ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ کمپنی کے نائب صدر شوکری عید نے کہا کہ گِٹیکس گلوبل نہ صرف ایک عالمی پلیٹ فارم ہے بلکہ عملی اقدام کا میدان بھی ہے جو پالیسی سازوں، کاروباری رہنماؤں اور جدت کاروں کو اکٹھا کرتا ہے۔
امریکی کمپنی پسی کوانٹم کے شریک بانی پروفیسر مارک تھامپسن ’’کوانٹم خودمختاری‘‘ کے راستے پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ آئی او این کیو بھی شریک ہوگی، جو نیویارک اسٹاک ایکسچینج میں درج پہلی خالص کوانٹم کمپیوٹنگ کمپنی ہے۔
اعلیٰ کارکردگی والے پروسیسرز کی عالمی رہنما کمپنی اے ایم ڈی اپنے انسٹنکٹ جی پی یوز اور ایپک سی پی یوز متعارف کرائے گی، جو مصنوعی ذہانت پر مبنی کاموں اور توانائی مؤثر ڈیٹا سینٹرز کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
ٹینسٹورنٹ کے سی ای او جم کیلر، جو 2.6 ارب امریکی ڈالر مالیت کی اے آئی چپ ساز کمپنی کی سربراہی کر رہے ہیں، ’’خودمختار اے آئی کے مستقبل پر قابو پانا‘‘ کے موضوع پر گفتگو کریں گے، کیونکہ سیمی کنڈکٹرز اب جغرافیائی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ایکسپینڈ نارتھ اسٹار میں اس سال 40 سے زائد ’’یونیکورن‘‘ اسٹارٹ اپس شامل ہوں گے، جو متحدہ عرب امارات کی حیثیت کو عالمی اسٹارٹ اپ مرکز کے طور پر مزید مضبوط کریں گے۔ ان میں سیریبراس کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا اے آئی سپر کمپیوٹر، فلوئڈ اسٹیک کا دنیا کا پہلا ’’ڈی کاربنائزڈ اے آئی سپر کمپیوٹر‘‘ اور ایکسپینسیو کی جانب سے اے آئی سے چلنے والے اسمارٹ کانٹیکٹ لینز کے پانچ پروٹوٹائپس شامل ہیں، جو ایک ساتھ آگمینٹڈ ریئلٹی، صحت اور کنزیومر ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب لائیں گے۔