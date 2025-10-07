اماراتی اور کویتی افواج کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی ملاقات

کویت، 7 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سربراہ میجر جنرل شیخ احمد بن تحنون النہیان نے کویت کا سرکاری دورہ کیا، جو دونوں برادر ممالک کے درمیان عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
میجر جنرل احمد بن تحنون النہیان کا استقبال کویتی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد الشریعان اور ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل پائلٹ صباح جابر الاحمد الصباح نے کیا۔
دورے کے دوران دونوں جانب سے عسکری تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
یہ دورہ دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے فریم ورک کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد تجربات کے تبادلے اور مسلح افواج کی جنگی تیاری کو خطے کے موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بہتر بنانا ہے۔