آر ٹی اے کو ’دبئی ٹریفکس پروگرام‘ پر گلوبل بینچ مارکنگ نیٹ ورک کی جانب سے انٹیلیکچوئل پراپرٹی کی منظوری

دبئی، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) کو ٹریفک انجینئرنگ کے شعبے میں اپنے ’’دبئی ٹریفکس پروگرام‘‘ کے لیے گلوبل بینچ مارکنگ نیٹ ورک کی جانب سے انٹیلیکچوئل پراپرٹی کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ یہ پروگرام سات ستاروں کی درجہ بندی کے تحت دنیا کی سب سے جدید اور اختراعی بہترین عملی مثالوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔
’’دبئی ٹریفکس پروگرام‘‘ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4,000 سے زائد ٹریفک اثرات کے مطالعات کے نفاذ میں معاونت فراہم کی ہے، جب کہ 180 معاہدے مشترکہ تعاون کے تحت ٹریفک حل کے نفاذ کے لیے طے پائے ہیں۔ یہ پروگرام زمین کے استعمال اور ٹریفک کی نقل و حرکت کے تجزیے اور حتمی منظوری کے اجراء کے لیے ایک مربوط ڈیجیٹل نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔
اس موقع پر ٹریفک اینڈ روڈز ایجنسی کے سی ای او حسین البنا نے کہا کہ یہ پروگرام شہری منصوبہ بندی کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور دبئی میں سڑکوں اور پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرتا ہے۔