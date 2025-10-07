قومی میڈیا آفس کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمید کی ریڈ برڈ آئی ایم آئی اور آل تھری میڈیا کے سی ای اوز سے ملاقات

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--قومی میڈیا آفس کے چیئرمین اور یو اے ای میڈیا کونسل کے سربراہ عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمید نے ابوظہبی میں دفتر کے ہیڈکوارٹرز میں ریڈ برڈ آئی ایم آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیف زکر اور آل تھری میڈیا کی چیف ایگزیکٹو آفیسر جین ٹرٹن سے ملاقات کی۔
ملاقات میں میڈیا، بصری تخلیق اور ڈیجیٹل مواد کے شعبوں میں تعاون اور مہارت کے تبادلے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں فریقوں نے اماراتی میڈیا اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ مواد کی صنعت کی ترقی میں تعاون کیا جا سکے اور متحدہ عرب امارات میں قائم مشترکہ منصوبوں کی معاونت کی جا سکے۔
مزید برآں، ملاقات میں آئندہ دسمبر میں ابوظہبی میں منعقد ہونے والے بریج سمٹ کے ذریعے مستقبل کے تعاون اور شراکت داری کے امکانات پر بھی بات کی گئی۔ یہ عالمی میڈیا کانفرنس دنیا بھر کے میڈیا ماہرین، دانشوروں اور مواد تخلیق کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گی۔
دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ یہ سمٹ میڈیا کے مستقبل پر مکالمے کو وسعت دینے اور کثیر پلیٹ فارم مواد کی تیاری و ترسیل میں میڈیا کے مثبت کردار کو فروغ دینے کا ایک اسٹریٹجک موقع فراہم کرے گا۔
قومی میڈیا آفس کے چیئرمین عبداللہ الحمید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میڈیا کو ہمہ جہت قومی ترقی کے ستونوں میں سے ایک سمجھتا ہے۔ ملک ایک جدید میڈیا نظام قائم کرنے کا خواہاں ہے جو اس کی اقدار کی عکاسی کرے، اقتصادی، ثقافتی اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور عالمی سطح پر متوازن و مؤثر موجودگی کو تقویت دے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کا مستقبل کا میڈیا وژن ٹیکنالوجی کی ترقی اور قابلِ اعتماد، اعلیٰ معیار کے مواد کے درمیان توازن پر مبنی ہے۔ اس وژن کے تحت قومی میڈیا نظام کو پیشہ ورانہ مہارت، بین الاقوامی شراکت داری اور باہمی احترام پر مبنی علم و مثبت اثرات کی ایک مثالی مثال بنایا جا رہا ہے۔
عبداللہ الحمید نے زور دیا کہ متحدہ عرب امارات بڑی عالمی میڈیا کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، تاکہ متحدہ عرب امارات سے عالمی سطح کے معیاری مواد کی تیاری کو فروغ دیا جا سکے۔ ایسا مواد جو ملک کی ثقافتی تنوع، ترقیاتی قیادت اور خطے و دنیا میں بڑھتے ہوئے میڈیا مرکز کے کردار کو اجاگر کرے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ریڈ برڈ آئی ایم آئی، امریکی کمپنی ریڈ برڈ کیپیٹل پارٹنرز اور ابوظہبی میں قائم انٹرنیشنل میڈیا انویسٹمنٹس کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ دوسری جانب آل تھری میڈیا، جسے ریڈ برڈ آئی ایم آئی نے گزشتہ سال ایک اعشاریہ پانچ ارب امریکی ڈالر میں حاصل کیا، دنیا کی نمایاں آزاد ٹیلی ویژن اور فلم پروڈکشن و تقسیم کی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مشترکہ مالکان میں وارنر برادرز ڈسکوری اور لبرٹی گلوبل لمیٹڈ شامل ہیں۔