شارجہ میں اکیسویں بین الاقوامی ایجوکیشن شو کا آغاز، 16 ممالک کی جامعات اور اداروں کی شرکت

شارجہ، 8 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی نمایاں تعلیمی نمائشوں میں سے ایک، اکیسویں بین الاقوامی ایجوکیشن شو کا افتتاح ایکسپو سینٹر شارجہ میں کیا گیا، جو 11 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ یہ تقریب ایکسپو شارجہ کی جانب سے شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور وزارتِ اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔
اس نمائش کا افتتاح شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ایکسپو سینٹر شارجہ کے چیئرمین عبداللہ سلطان العوئیس نے کیا۔ اس سال کے ایونٹ میں 16 ممالک کی 100 سے زائد جامعات اور تعلیمی ادارے شریک ہیں۔
نمائش طلبہ اور والدین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں وہ معروف جامعات اور اداروں کی جانب سے پیش کیے جانے والے تعلیمی مواقع اور مختلف علمی شعبوں سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایجوکیشن شو میں جدید تعلیمی پروگرامز اور طلبہ کے لیے معاون خدمات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جو مختلف سطحوں اور مضامین کے طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔