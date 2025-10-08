متحدہ عرب امارات کی خواتین ٹیم کی شاندار کامیابی، اسپیشل اولمپکس یونائیٹڈ والی بال ورلڈ کپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا

وارسا، 8 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی اسپیشل اولمپکس خواتین ٹیم نے یوکرین کو فائنل میں دو صفر سے شکست دے کر یونائیٹڈ والی بال ورلڈ کپ کا خطاب اور سونے کا تمغہ اپنے نام کیاہے۔
یہ چیمپئن شپ پولینڈ کے شہر کاتووائس میں 5 سے 8 اکتوبر تک منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے اسپیشل اولمپکس پروگراموں کی نمائندگی کرنے والی 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم گروپ "سی" میں اٹلی، نمیبیا اور بھارت کے ساتھ شامل تھی۔
اماراتی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں اٹلی کو دو صفر سے شکست دی، اس کے بعد نمیبیا کے خلاف بھی اسی مارجن سے کامیابی حاصل کی، جبکہ بھارت کے خلاف سخت مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیم نے کینیا کو دو صفر سے شکست دے کر فائنل مرحلے میں جگہ بنائی۔
اسپیشل اولمپکس یو اے ای کے نیشنل ڈائریکٹر طلال الہاشمی نے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی باعزم خواتین کھلاڑیوں میں سرمایہ کاری کے ثمرات کی عکاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی کھیل اور انسانی خدمات کے شعبوں میں خواتین کے بااختیار بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل عزم کو بھی اجاگر کرتی ہے۔