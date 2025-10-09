عجمان کی جائیدادوں میں تیسرے سہ ماہی کے دوران 8.12 ارب درہم سے زائد مالیت کی 5,048 لین دین

اجمان، 9 اکتوبر، 2025 (وام)--عجمان محکمہ اراضی و جائیداد ریگولیشن نے اعلان کیا ہے کہ سال 2025 کی تیسری سہ ماہی کے دوران مجموعی طور پر 5,048 جائیدادی لین دین ریکارڈ کی گئیں جن کی کل مالیت 8.12 ارب درہم سے تجاوز کر گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 47 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل محکمہ اراضی و جائیداد عمر بن عمیر المحیری نے کہا کہ تیسری سہ ماہی کے دوران حاصل ہونے والے یہ اعداد و شمار اجمان کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں جاری مثبت رفتار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف نوعیت کے جائیدادی منصوبے اور سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اس بات کا نتیجہ ہے کہ امارت میں کاروبار کے لیے ایک حوصلہ افزا اور معاون ماحول موجود ہے جو سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے۔
ڈائریکٹر جنرل کے مطابق کل تجارتی لین دین 4,102 معاہدوں پر مشتمل رہا جن کی مالیت 5.22 ارب درہم رہی۔ الرميلہ 3 علاقہ 300 ملین درہم کی مجموعی مالیت کے ساتھ سب سے زیادہ فروخت والا علاقہ رہا، جبکہ امارات سٹی پروجیکٹ نے تجارتی سرگرمی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سرگرم منصوبہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جس نے سٹی ٹاورز اور اجمان ون جیسے منصوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی دوران، الہیلیو 2 علاقہ سب سے زیادہ فعال رہائشی علاقوں میں پہلے نمبر پر رہا، جس کے بعد الہیلیو 1 اور الیاسمین علاقوں کا نمبر آیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ 633 رہن (مارگیج) لین دین بھی تیسری سہ ماہی کے دوران ریکارڈ کی گئیں، جن کی کل مالیت 1.19 ارب درہم سے زیادہ رہی۔ انڈسٹریل ایریا 2 نے سب سے زیادہ رہن مالیت 110 ملین درہم کے ساتھ حاصل کی۔