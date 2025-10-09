متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اعلان کا خیرمقدم

ابوظہبی، 9 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے اور اس معاہدے کو ممکن بنانے میں ان کے نمایاں اور اہم کردار کو سراہا ہے۔ امارات نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کے ذریعے اس المناک جنگ کے خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششیں تیز کریں۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں صدر ٹرمپ کی نمایاں کاوشوں کو سراہا اور قطر، مصر اور ترکیہ کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی جن کی بدولت یہ معاہدہ ممکن ہوا۔
بیان میں امید ظاہر کی گئی کہ یہ معاہدہ غزہ کی پٹی میں انسانی مصیبت کے خاتمے کی سمت ایک مثبت قدم ثابت ہوگا اور ایک ایسے منصفانہ اور پائیدار حل کی راہ ہموار کرے گا جو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو یقینی بنائے اور خطے میں امن و استحکام کو بحال کرے۔
امارات نے زور دیا کہ اس پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے تمام فریقوں کو معاہدے کی شرائط پر مکمل عملدرآمد، صبر و تحمل کا مظاہرہ اور سنجیدہ سیاسی مذاکرات کی بحالی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، تاکہ دو ریاستی حل کے ذریعے خطے کے تمام عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
مزید برآں، وزارتِ خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات خطے اور عالمی سطح پر کشیدگی میں کمی اور منصفانہ و جامع امن کے قیام کے لیے ہونے والی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی عوام تک انسانی، امدادی اور طبی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔