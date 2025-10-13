اتحاد ایئرویز کے مسافروں کی تعداد میں 18 فیصد اضافہ، 2025 کے پہلے نو ماہ میں 1.6 کروڑ سے زائد مسافروں کا سفر

ابوظہبی، 13 اکتوبر 2025 (وام)--اتحاد ایئرویز نے سال 2025 کے پہلے نو ماہ کے دوران 1 کروڑ 61 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 18 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
ستمبر 2025 کے دوران 19 لاکھ مسافروں نے اتحاد ایئرویز کے ذریعے سفر کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 21 فیصد زیادہ ہے۔
یہ اضافہ عالمی نیٹ ورک کی توسیع اور مضبوط آپریشنل کارکردگی کا نتیجہ ہے، خاص طور پر گرمیوں کے اختتامی سیزن میں، جہاں مسافروں کی نشستوں کے استعمال کی اوسط شرح 89 فیصد رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک فیصد زیادہ ہے۔
ستمبر کے اختتام پر اتحاد ایئرویز کے بیڑے میں 115 طیارے شامل تھے، جو دنیا بھر میں 82 مسافر مقامات تک پروازیں چلا رہے ہیں۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر انتونوالڈو نیوس نے کہا کہ، “ستمبر اتحاد ایئرویز کے لیے ایک اور کامیاب مہینہ رہا، جہاں موسمِ گرما کے بعد بھی سفر کی طلب بلند رہی۔ سال بہ سال ہماری کارکردگی کے تمام پیمانے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، جو ہمارے عالمی نیٹ ورک کی مضبوطی اور ابوظہبی کے عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر بڑھتے ہوئے مقام کا ثبوت ہے۔”
انہوں نے مزید کہاکہ، “ہم منظم انداز میں اپنے آپریشنز کو وسعت دے رہے ہیں، سیٹ فلنگ ریٹ بلند رکھ رہے ہیں اور سروس کے معیار کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ یہ نتائج اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم 2025 کے لیے طے شدہ مستقل ترقی اور درست حکمتِ عملی کے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔”