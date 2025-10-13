شیخ منصور بن زاید کی امارات کے صدر کی نمائندگی میں شرم الشیخ امن اجلاس میں شرکت

شرم الشیخ، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے، نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی امور کے سربراہ عالی جناب شیخ منصور بن زاید النہیان نے شرم الشیخ امن اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے لیے بین الاقوامی حمایت کو فروغ دینا اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کو تقویت دینا تھا۔
اجلاس میں متعدد ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم، سرکاری وفود اور نمائندوں کے علاوہ علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔
وفد کی قیادت نائب حکمران ابوظہبی اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زاید النہیان نے کی۔ وفد میں وزیرِ توانائی و بنیادی ڈھانچہ سہیل بن محمد المزروعی، وزیرِ صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، وزیرِ سرمایہ کاری محمد حسن السویدی، وزیرِ مملکت خلیفہ شاہین المرر، اور عرب جمہوریہ مصر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید الزعابی شامل تھے۔ وفد کے ساتھ دیگر سینئر حکومتی عہدیدار بھی موجود تھے۔
شیخ منصور بن زاید اجلاس کے مقام پر پہنچے تو ان کا استقبال صدر عبدالفتاح السیسی نے کیا۔ اس موقع پر سرکاری تصاویر لی گئیں، اور شیخ منصور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کے دوران خیرسگالی کے جذبات کا تبادلہ کیا۔
یہ اجلاس غزہ میں امن اور خطے میں استحکام کے لیے عالمی عزم کی تجدید کا مظہر تھا، جس میں متحدہ عرب امارات نے سفارتی و انسانی بنیادوں پر اپنی پختہ حمایت کا اعادہ کیا۔