شیخ منصور بن زاید کی ترک صدر اور عراقی وزیرِ اعظم سے ملاقات، غزہ میں امن معاہدے کی حمایت اور دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو

شرم الشیخ، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی امور کے سربراہ عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور جمہوریہ عراق کے وزیرِ اعظم محمد شیاع السودانی سے انفرادی سطح پر ملاقاتیں کیں۔ یہ ملاقاتیں عرب جمہوریہ مصر کی میزبانی میں منعقد ہونے والے شرم الشیخ امن اجلاس کے موقع پر ہوئیں۔
ملاقاتوں میں شیخ منصور بن زاید نے دونوں رہنماؤں کے ساتھ متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور عراق کے درمیان تعاون اور شراکت کے تعلقات پر گفتگو کی، اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا تاکہ مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
گفتگو کے دوران رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا جن پر مشترکہ دلچسپی پائی جاتی ہے۔
ملاقاتوں میں ابوظہبی کے نائب حکمران و قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زاید النہیان کے علاوہ ہمراہ وفد کے متعدد ارکان بھی شریک تھے۔
یہ ملاقاتیں امارات کے خطے میں تعمیری کردار اور امن و ترقی کے فروغ کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کا حصہ ہیں۔