شیخ مکتوم بن محمد سے ورلڈ اکنامک فورم کے صدر کی ملاقات، عالمی مستقبل کونسلز کی سالانہ نشست کے موقع پر گفتگو

دبئی، 15 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کے پہلے نائب حکمران، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خزانہ شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم نے آج ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بورگے برینڈے سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات عالمی مستقبل کونسلز اور سائبر سکیورٹی 2025 کی سالانہ نشستوں کے موقع پر ہوئی۔
یہ تقریب متحدہ عرب امارات کی حکومت اور ورلڈ اکنامک فورم کے اشتراک سے 14 تا 16 اکتوبر تک دبئی میں جاری ہے۔
ملاقات میں وزیرِ کابینہ امور محمد عبداللہ الغرگاوی، جو عالمی مستقبل کونسلز کے شریک صدر اور ورلڈ اکنامک فورم کی قیادت کونسل کے رکن بھی ہیں، وزیرِ مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی، وزیرِ مملکت برائے سرکاری ترقی و مستقبل عہد الرومی، اور دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے سربراہ خلفان بلهول بھی شریک تھے۔
شیخ مکتوم بن محمد اور بورگے برینڈے نے متحدہ عرب امارات کی حکومت اور ورلڈ اکنامک فورم کے درمیان جاری اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا اور اس سال کی سالانہ ملاقاتوں کے اہم موضوعات پر گفتگو کی، جن میں مصنوعی ذہانت، سبز معیشت، توانائی کی منتقلی، اور خوراک و پانی کے تحفظ جیسے امور شامل ہیں۔
شیخ مکتوم کو ملاقاتوں کے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا، جن میں سائبر سکیورٹی فورم کا آغاز شامل ہے، جو سالانہ اجلاس کے ساتھ منعقد کیا گیا تاکہ ڈیجیٹل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے اور محفوظ و پائیدار ڈیجیٹل نظام کو فروغ دیا جا سکے۔
شیخ مکتوم بن محمد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات عالمی مکالمے کو فروغ دینے اور حکومتوں و بین الاقوامی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے پُرعزم ہے، تاکہ ایسے عملی حل تلاش کیے جا سکیں جو معیارِ زندگی کو بہتر بنائیں اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھائیں۔
انہوں نے عالمی مستقبل کونسلز کے کردار کو بھی سراہا، جو بین الاقوامی تعاون اور علم کے تبادلے کا ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں تاکہ معاشروں کے بہتر مستقبل کی تشکیل میں مدد مل سکے۔
بورگے برینڈے نے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ اس کی مضبوط شراکت داری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امارات کی جانب سے عالمی مستقبل کونسلز کی میزبانی ہر سال نئے وژن اور جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے، جو ایک پائیدار، خوشحال اور انسان دوست مستقبل کے قیام کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔
2025 کے ایڈیشن میں 93 ممالک کی 580 تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 700 سے زائد ماہرین شریک ہیں۔ تقریب میں 37 کونسلز شامل ہیں جو ٹیکنالوجی، معیشت، معاشرہ، ماحول، حکمرانی اور صحت کے چھ بڑے موضوعات پر مبنی ہیں۔ ماہرین ان اجلاسوں میں پائیدار مستقبل کے لیے عالمی کوششوں کو آگے بڑھانے، معیارِ زندگی میں بہتری لانے اور نئی نسلوں کے لیے مواقع پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔
شرکاء میں عالمی کاروباری شخصیات، ماہرینِ تعلیم، اور پالیسی ساز شامل ہیں جو مختلف شعبوں کے مستقبل پر غور کریں گے اور اپنی تجاویز پیش کریں گے، جن سے ورلڈ اکنامک فورم کے ڈیووس اجلاس میں رہنمائی حاصل کی جائے گی۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ سائبر سکیورٹی کونسل کا سالانہ اجلاس پہلی بار عالمی مستقبل کونسلز کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں 150 سے زائد سینئر رہنما اور 90 بین الاقوامی مقررین شرکت کر رہے ہیں تاکہ عالمی سائبر سکیورٹی حکمتِ عملیوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔