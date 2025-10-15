ابو ظہبی فنڈ اور یوگنڈا کے درمیان مشرقی یوگنڈا میں سڑک منصوبے کے لیے 91.8 ملین درہم کا معاہدہ

ابوظہبی، 15 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی فنڈ برائے ترقی نے جمہوریہ یوگنڈا کی حکومت کے ساتھ ایک قرضہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی مالیت 91.8 ملین درہم (25 ملین امریکی ڈالر) ہے۔ یہ فنڈنگ مشرقی یوگنڈا میں ایک اسٹریٹجک سڑک منصوبے کی تعمیر کے لیے فراہم کی جا رہی ہے، جو علاقے کے چار اہم اضلاع – کومی، نگورا، سررے اور کاگوارا – کو آپس میں ملائے گا۔
اس منصوبے کا مقصد یوگنڈا کے ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا ہے، تاکہ اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور لوگوں کو بنیادی سہولیات اور تجارتی مراکز تک بہتر رسائی حاصل ہو۔ منصوبہ ابوظہبی فنڈ، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور یوگنڈا حکومت کے باہمی تعاون سے مالی طور پر ممکن بنایا جا رہا ہے۔
یہ معاہدہ تحریری تبادلے کے ذریعے محمد سیف السویدی، ڈائریکٹر جنرل ابوظہبی فنڈ، اور ماتیا کاسائجا، وزیر برائے خزانہ، منصوبہ بندی اور اقتصادی ترقی (یوگنڈا)، کے درمیان طے پایا۔
منصوبے کے تحت 98.3 کلومیٹر طویل سڑک کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا، جس میں 7 میٹر چوڑی سڑک اور دونوں اطراف 2 میٹر چوڑے شولڈر شامل ہوں گے۔ ابوظہبی فنڈ برائے ترقی کی طرف سے فراہم کردہ مالی معاونت سڑک کی تعمیر، پلوں کی تعمیر اور متعلقہ انفراسٹرکچر کی ترقی پر خرچ کی جائے گی۔ یہ منصوبہ نہ صرف سفر کے وقت اور لاگت میں کمی لائے گا بلکہ روڈ سیفٹی کو بہتر بنائے گا اور تجارتی سرگرمیوں خصوصاً کاگوارا کے علاقے (جھیل کیوگا کے قریب) کو فروغ دے گا، جس سے وسیع تر سماجی اور اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی۔
اس موقع پر محمد سیف السویدی نے کہا کہ یوگنڈا کے ساتھ یہ اسٹریٹجک شراکت داری ابوظہبی فنڈ کے ترقیاتی وژن کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈ کی کوشش ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مضبوط بنا کر پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سڑک منصوبے میں سرمایہ کاری مشرقی یوگنڈا میں معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جو مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرے گا اور قومی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مربوط بنائے گا۔
وزیر ماتیا کاسائجا نے ابوظہبی فنڈ کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ مشرقی یوگنڈا کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، علاقائی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور جھیل کیوگا کے گردونواح کی کمیونٹیز کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کو سراہا اور مستقبل میںابوظہبی فنڈ برائے ترقی کے ساتھ مزید شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
یہ نیا معاہدہ ابوظہبی فنڈ اور یوگنڈا کے دیرینہ تعلقات کا تسلسل ہے، جو 1977 میں قائم ہوئے تھے۔ اب تک ابوظہبی فنڈ برائے ترقی یوگنڈا میں تین بڑے ترقیاتی منصوبوں کی مالی معاونت کر چکا ہے، جن کی مجموعی مالیت 79.3 ملین درہم ہے۔ یہ تعاون اس بات کی تصدیق ہے کہ ابوظہبی فنڈ برائے ترقی اپنے شراکت دار ممالک کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پُرعزم ہے اور سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔