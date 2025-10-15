ابوظہبی میں قدرتی محفوظ علاقوں کا رقبہ 20 فیصد تک بڑھانے کا اعلان

ابوظہبی، 15 اکتوبر, 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی میں قدرتی محفوظ علاقوں (نیچر ریزروز) کے رقبے کو بڑھا کر امارت کے کل زمینی رقبے کا 20 فیصد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ اقدام ماحول کے تحفظ اور پائیدار ترقی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی عالمی قیادت کو مزید مستحکم کرنے کی ایک عملی کوشش ہے، جو IUCN ورلڈ کنزرویشن کانگریس 2025 کے پروگرام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
نئے نامزد قدرتی محفوظ علاقوں کا انتظام ماحولیات ایجنسی – ابوظہبی سنبھالے گی، جن کا رقبہ 4,581 مربع کلومیٹر ہو گا۔ یہ علاقے زاید پروٹیکٹڈ ایریاز نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے، جس میں پہلے ہی 13 زمینی اور 6 سمندری ریزروز شامل ہیں۔ ان نئی شمولیات کے بعد محفوظ علاقوں کی مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی، جو 22,821 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہوں گے۔
یہ اعلان اس موقع پر سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات پہلی مرتبہ IUCN ورلڈ کنزرویشن کانگریس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی ایونٹ 9 سے 15 اکتوبر تک ابوظبی کے ایڈنیک سینٹر میں منعقد ہوا، اور اس کا انتظام وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات، ماحولیات ایجنسی – ابوظبی اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) نے مشترکہ طور پر کیا۔
توسیعی منصوبے میں تین نئے زمینی ریزروز شامل کیے گئے ہیں: الوثبہ فوسل ڈیوینز ریزرو، لیوا گراؤنڈ واٹر ریزروائر ریزرو اور غاف نیچرل ریزرو۔ ساتھ ہی قصر السراب ریزرو کی وسعت میں اضافہ کیا جائے گا۔ مزید دو نئے سمندری ریزروز بھی قائم کیے جائیں گے: ابوالابیض میرین ریزرو اور صیر بنی یاس و ڈیزرٹ آئی لینڈز میرین ریزرو، جبکہ راس غناض میرین ریزرو کو بھی توسیع دی جائے گی۔
شیخ حمدان بن زاید النہیان، جو الظفرہ ریجن میں حکمراں کے نمائندہ اور ماحولیات ایجنسی – ابوظہبی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں، نے کہا کہ امارات کے صدر کی یہ ہدایات قیادت کے ماحولیاتی تحفظ کے وژن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اُن کے مطابق، یہ اقدام حیاتیاتی تنوع، قدرتی ماحولیاتی نظام اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کی جانب ایک ٹھوس قدم ہے، جو مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کی ماحولیاتی وراثت کو جاری رکھے گا۔
نائب چیئرمین ماحولیات ایجنسی – ابوظہبی محمد احمد البواردي نے کہا کہ یہ ہدایات متحدہ عرب امارات کے حیاتیاتی تنوع اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق عزم کی مضبوطی کی علامت ہیں، جبکہ قدرتی ماحول کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے جدید منصوبوں کی راہ ہموار کریں گی۔
ماحولیات ایجنسی – ابوظہبی کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر شیخہ سالم الظاہری کے مطابق یہ فیصلہ ابوظہبی کے ماحولیاتی سفر کا ایک انقلابی سنگِ میل ہے، اور عالمی حیاتیاتی تنوع فریم ورک 2030 اور 30×30 ہدف کے حصول میں ملک کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اُن کے مطابق، یہ اقدام پائیدار ترقی اور قدرتی ورثے کے تحفظ میں توازن قائم کرنے والے وژن کا حصہ ہے، جس نے ابوظبی کو ماحولیاتی قیادت کا عالمی نمونہ بنا دیا ہے۔
ایجنسی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ یہ اقدام نیشنل بایو ڈائیورسٹی اسٹریٹجی 2031 کی حمایت کرتا ہے، جو قدرتی تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے ایک جامع حکمت عملی فراہم کرتی ہے۔ اس اسٹریٹجی میں چھ کلیدی ستون شامل ہیں، جن میں اہم حیاتیاتی مقامات کا تحفظ و مانیٹرنگ، زمینی و سمندری ماحولیاتی نظام کی بحالی، اور موسمیاتی تبدیلی و آفات کے خطرات کو کم کرنا شامل ہے۔