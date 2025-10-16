سعودی ولی عہد کی جانب سے امارات کو "ایکسپو 2030 ریاض" میں شرکت کی دعوت

ابوظہبی، 16 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیرِ اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے، جس میں امارات کو "ایکسپو 2030 ریاض" میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
یہ عالمی نمائش "تبدیلی کا دور: بہتر مستقبل کے لیے باہمی اشتراک" کے موضوع کے ساتھ یکم اکتوبر 2030 سے 31 مارچ 2031 تک سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوگی۔
اماراتی وزیرِ مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے یہ مکتوب سعودی عرب کے متحدہ عرب امارات میں سفیر سلطان بن عبداللہ الانقری سے وزارتِ خارجہ کے دفتر ابوظہبی میں ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں دونوں ممالک نے برادرانہ تعلقات پر اظہارِ اطمینان کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ دونوں ملکوں اور عوام کے باہمی مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔