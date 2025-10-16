اقوامِ متحدہ کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا خیرمقدم

نیویارک، 16 اکتوبر، 2025 (وام)--اقوامِ متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے اور حالیہ سرحدی جھڑپوں میں شہریوں کی ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ترجمان کے ذریعے جاری بیان میں سیکریٹری جنرل نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ مستقل طور پر دشمنی کے خاتمے پر اتفاق کریں اور بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کریں تاکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور مزید جانی نقصان روکا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ اقوامِ متحدہ کا امدادی مشن برائے افغانستان (یوناما) صورتِ حال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔
یوناما کی قیادت نے بھی جنگ بندی کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب تک افغانستان میں سب سے زیادہ شہری جانی نقصان قندھار صوبے کے اسپِن بولدک ضلع میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مشن کے مطابق، ابتدائی رپورٹوں کے تحت افغان سرحدی علاقے اسپن بولدک میں کم از کم 17 شہری ہلاک اور 346 زخمی ہوئے، جب کہ پکتیکا، پکتیا، کنڑ اور ہلمند کے سرحدی علاقوں میں ہونے والی سابقہ جھڑپوں میں کم از کم 16 شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔
اقوامِ متحدہ کے مشن نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کریں اور امتیاز، تناسب اور احتیاط کے اصولوں کا احترام کرتے ہوئے شہریوں کو نقصان سے محفوظ رکھیں۔