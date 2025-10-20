امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے سلواکیہ کے وزیراعظم کی ملاقات، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور سلواکیہ کے وزیراعظم عزت مآب رابرٹ فیکو کے درمیان آج ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی۔ بات چیت میں خاص طور پر معیشت، تجارت، قابلِ تجدید توانائی، اختراع، جدید ٹیکنالوجی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
ملاقات ابوظہبی کے قصر الشاطی میں ہوئی، جہاں امارات کے صدر نے عزت مآب فیکو کا پرتپاک خیرمقدم کیا، جو متحدہ عرب امارات کے دورۂ کار پر ہیں۔
ابتدائی گفتگو کے دوران وزیراعظم فیکو نے صدرِ سلواکیہ عزت مآب پیٹر پیلیگرینی کی جانب سے نیک تمناؤں اور متحدہ عرب امارات کے لیے ترقی و خوشحالی کی خواہشات کا پیغام پہنچایا۔
فریقین نے دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی اور مختلف شعبوں میں ان کے تسلسل کے ساتھ فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ دونوں ممالک ترقی کے اہم شعبوں، بالخصوص اختراع اور پائیداری پر مبنی اقتصادی و تزویراتی تعاون کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی کوششوں کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔
اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور سلواکیہ کی حکومتوں کے درمیان اقتصادی شعبے میں تعاون کے معاہدے اور سرمایہ کاری کے میدان میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی کیا گیا۔
امارات کی جانب سے معاہدے پر دستخط وزیرِ مملکت برائے غیرملکی تجارت عزت مآب ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کیے، جبکہ سلواکیہ کی جانب سے وزارتِ معیشت کے اسٹیٹ سیکرٹری عزت مآب ولادیمیر شیمونیَک نے دستخط کیے۔
ملاقات میں صدارتی امور کے خصوصی شعبے کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان اور صدرِ امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے علاوہ متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
سلواکیہ کے وزیراعظم کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک وفد بھی موجود تھا۔