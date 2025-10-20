ولی عہد راس الخیمہ کا یو اے ای گورنمنٹ لیڈرز پروگرام کے وفد کا استقبال، نوجوان قیادت کی تربیت کو سراہا

راس الخیمہ، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--راس الخیمہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی نے آج یو اے ای گورنمنٹ لیڈرز پروگرام 2025 کی کلاس کے وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت ورلڈ گورنمنٹس سمٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد الشرحان کر رہے تھے۔
یہ ملاقات ایک فیلڈ وزٹ کے طور پر منعقد ہوئی جس کا مقصد ملکی صلاحیتوں اور سرکاری رہنماؤں کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانا تھا۔
شیخ محمد بن سعود نے وفد کے ارکان کا خیرمقدم کرتے ہوئے پروگرام کے اس کردار کو سراہا جو وہ نئی قیادت کی تیاری میں ادا کر رہا ہے تاکہ وہ متحدہ عرب امارات کے وژن کی تکمیل اور مستقبل کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی سرمایہ کاری پائیدار ترقی کے اس سفر کی بنیاد ہے جو ملک صدرِ مملکت عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں جاری رکھے ہوئے ہے۔
ملاقات کے دوران ولی عہد کو یو اے ای گورنمنٹ لیڈرز پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، جو نو ماہ پر محیط ہے اور اس میں مختلف ورکشاپس اور تربیتی سرگرمیاں شامل ہیں، جن میں 21ویں صدی کی قیادت، پیچیدہ منصوبوں کے انتظام، جدید و ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، بین الاقوامی تجربات اور ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔