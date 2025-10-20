او آئی سی کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

جدہ، 20 اکتوبر 2025 (وام) — اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے جنرل سیکرٹریٹ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے۔
تنظیم کے جاری کردہ بیان میں دونوں ممالک کو اس معاہدے تک پہنچنے پر مبارکباد پیش کی گئی اور امید ظاہر کی گئی کہ یہ اقدام باہمی ہم آہنگی کی بحالی، اعتماد کے فروغ، باہمی تعاون اور خوشگوار ہمسائیگی کے تعلقات کو مضبوط بنائے گا، جس سے پورے خطے میں امن و استحکام کو تقویت ملے گی۔
بیان میں قطر اور ترکیہ کی جانب سے اس معاہدے تک پہنچنے میں ادا کیے گئے ثالثی کردار کی بھی تعریف کی گئی۔