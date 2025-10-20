مصر کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

قاہرہ، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--مصر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے، جس میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دیرپا امن اور استحکام کے لیے ایک مشترکہ نظامِ تعاون قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔
مصری وزارتِ خارجہ نے پیر کے روز جاری بیان میں امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے، خونریزی روکنے اور خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔
بیان میں زور دیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اور تعمیری مکالمے پر انحصار نہایت اہم ہے، اور مصر تمام ایسی علاقائی کوششوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے جو اختلافات کو پُرامن ذرائع سے حل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔