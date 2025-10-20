شیخ حمدان بن زاید کی چوتھے الظفرہ کھجور میلہ و نیلامی میں شرکت، کسانوں کے کردار کی تعریف

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2025 (وام)--العین کے الظفرہ خطے میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان نے چوتھے الظفرہ کھجور میلہ و نیلامی کا دورہ کیا، جو ابوظہبی ہیریٹیج اتھارٹی کے زیرِ اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔
شیخ حمدان بن زاید النہیان نے کھجور میلے کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام کسانوں اور کھجور اگانے والوں کو بااختیار بنانے، مصنوعات کے معیار کو بہتر کرنے اور ملک کی غذائی سلامتی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے میلے کی کاوشوں کا جائزہ لیا، جن کے ذریعے اماراتی کھجوروں اور شہد کی مصنوعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور مختلف اسٹالز کا دورہ کیا جہاں کھجور کی کاشت اور پیداوار میں استعمال ہونے والے جدید زرعی طریقے نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے۔
شیخ حمدان بن زاید کے ہمراہ اس موقع پر شیخ راشد بن حمدان بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کی نمائندہ دیوان کے انڈر سیکرٹری ناصر محمد المنصوری، قائم مقام ڈائریکٹر جنرل، ابوظہبی ہیریٹیج اتھارٹی عبداللہ مبارک المحیری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، فیسٹیولز و ایونٹس سیکٹر عبید خلفان المزروعی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔