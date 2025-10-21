آئی ایم ایف کی پیش گوئی: 2025 میں ابوظہبی کی معیشت 6 فیصد اور دبئی کی 3.4 فیصد بڑھنے کا امکان

دبئی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے پیش گوئی کی ہے کہ سال 2025 کے دوران ابوظہبی کی معیشت میں تقریباً 6 فیصد جبکہ دبئی کی معیشت میں 3.4 فیصد اضافہ متوقع ہے۔
یہ اعداد و شمار آئی ایم ایف کے مشرقِ وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جہاد ازعور نے دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر (ڈی آئی ایف سی) اور فنڈ کے اشتراک سے منعقدہ پریس کانفرنس میں پیش کیے جس کا عنوان "آئی ایم ایف ریجنل اکنامک آؤٹ لک: مشرقِ وسطیٰ و شمالی افریقہ رپورٹ" تھا۔
ڈاکٹر ازعور نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی مجموعی معیشت 2025 میں 4.8 فیصد اور 2026 میں تقریباً 5 فیصد تک بڑھنے کی توقع ہے، جو خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک میں سب سے زیادہ شرح نمو ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت اماراتی معیشت کی اس سال کی مضبوط کارکردگی کا تسلسل ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ امارات کی بلند شرح نمو کی بنیادی وجوہات میں سیاحت، مالیاتی خدمات اور رئیل اسٹیٹ کے شعبے شامل ہیں، جبکہ ابوظہبی میں اضافی بہتری کی بڑی وجہ OPEC+ معاہدے میں نرمی کے بعد تیل کی پیداوار میں اضافہ اور خدمات و جائیداد کے شعبوں کی شاندار کارکردگی ہے۔