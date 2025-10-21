خاندان مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے، امارات نے ہمیشہ خاندان کو اولین ترجیح دی ہے: حکمران عجمان

عجمان، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--عجمان کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے قیام سے ہی خاندان کو مرکزی حیثیت دی ہے کیونکہ خاندان ایک مضبوط اور متحد معاشرے کی بنیاد ہے جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی کامیابیوں کا تحفظ کرتا ہے۔
یہ بات انہوں نے خاندانی امور کی وزیر، ثناء بنت محمد سہیل سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات ولی عہد عجمان شیخ عمار بن حمید النعیمی اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین کی موجودگی میں امیری دیوان میں ہوئی۔
شیخ حمید بن راشد النعیمی نے کہا کہ اماراتی خاندانوں کی خوشی اور استحکام قومی ترجیح ہے۔ اس کا آغاز بچپن سے خاندانی اقدار کے فروغ سے ہوتا ہے تاکہ نئی نسلیں ذمہ دار، باشعور اور اپنے معاشرتی و قومی فرائض سے آگاہ ہو کر اپنی شناخت اور اخلاقی اقدار پر فخر کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان نے خاندان کی فلاح کو قومی پالیسی کا بنیادی حصہ بنایا تھا، اور آج صدرِ مملکت شیخ محمد بن زاید النعیمی کی قیادت میں یہی وژن جاری ہے جس کے تحت ایسی پالیسیاں نافذ کی جا رہی ہیں جو خاندانی استحکام اور خوشحالی کو مضبوط بناتی ہیں۔
شیخ حمید کو وزارت کے اسٹریٹجی اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جو پائیدار ترقی کے لیے اماراتی خاندان کے کردار کو مزید مستحکم بنانے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔
انہوں نے وزارت کی کوششوں کو سراہا جو اماراتی خاندان کو بااختیار بنانے اور ان کے معیارِ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور کہا کہ وزارت کا جامع وژن ریاست کے اس عزم سے ہم آہنگ ہے جو ایک خوشحال، مستحکم اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کا خواہاں ہے۔
اپنی جانب سے ثناء بنت محمد سہیل نے حکمران عجمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رہنمائی اور خاندانی استحکام کے لیے مستقل حمایت وزارت کے لیے باعثِ حوصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت کی یہ ملاقاتیں 2025-2027 کی حکمتِ عملی پیش کرنے کے سلسلے کا حصہ ہیں، جن کے دوران مختلف امارات میں حکمرانوں کی آرا اور رہنمائی حاصل کی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد ہر امارت کی مخصوص ضروریات کے مطابق پروگراموں اور اقدامات کو ہم آہنگ کرنا اور خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ قومی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔
ثناء سہیل نے مزید کہا کہ وزارت کی نئی حکمتِ عملی قیادت کے اس وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کے مطابق انسان ہی قوم کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ منصوبہ خاندانی استحکام، پیشہ ورانہ و گھریلو زندگی کے توازن اور پائیدار ترقی میں خاندان کے فعال کردار کو مضبوط بنانے کے لیے پالیسیوں اور پروگراموں کا جامع نظام فراہم کرتا ہے۔