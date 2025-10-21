دبئی ایکٹو، دبئی مسل شو اور دبئی ایکٹو انڈسٹری: صحت، طاقت اور فٹنس کا سب سے بڑا میلہ 24 سے 26 اکتوبر تک ایکسپو سٹی میں منعقد

دبئی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی ایکسپو سٹی اس ہفتے کے آخر میں ایک بار پھر کھیل، صحت اور تندرستی کے شائقین کا مرکز بننے جا رہی ہے، جہاں دبئی ایکٹو، دبئی مسل شو اور دبئی ایکٹو انڈسٹری 2025 اپنی نویں اور سب سے بڑی ایڈیشن کے ساتھ 24 سے 26 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔
یہ تینوں ایونٹس آئی ای جی مڈل ایسٹ کی جانب سے دبئی اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں 40 ہزار سے زائد شرکا، 2 ہزار ایتھلیٹس اور 400 عالمی برانڈز شرکت کریں گے۔ تین روزہ ایونٹ میں ورک آؤٹس، مقابلے، تربیتی سیشنز، نیٹ ورکنگ اور تفریح کا بھرپور امتزاج پیش کیا جائے گا۔
دبئی فٹنس چیلنج کے تعاون سے منعقد ہونے والا دبئی ایکٹو 2025 اس سال بھی بین الاقوامی فٹنس شخصیات کی ایک شاندار فہرست پیش کرے گا، جن میں کیلا اِٹسائنز، لیانا دیب، جیمز اسمتھ، بریڈلی سمنڈز اور دیرن کارتل شامل ہیں۔ یہ ماہرین لائیو ورک آؤٹس، موٹیویشنل ٹاکس اور مداحوں سے ملاقاتوں کے ذریعے شرکا کو متحرک کریں گے۔
شرکا ایکٹو ایرینا اور گوئنگ آل اِن فٹنس اسٹیج پر ہائی انرجی سیشنز میں حصہ لے سکیں گے، دبئی ایکٹو ٹاکس میں فٹنس ماہرین سے قیمتی رہنمائی حاصل کر سکیں گے، جبکہ یوگا اور پائلیٹس اسٹوڈیو میں ذہنی و جسمانی سکون کے سیشنز بھی منعقد ہوں گے۔
اس کے علاوہ جم نیشن کے اشتراک سے ہائی راکس 365 چیلنج ایک بار پھر طاقت اور برداشت کے شوقین افراد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، جبکہ فیوچر چیمپئنز کومبیٹ ایرینا میں ابھرتے ہوئے فائٹرز اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔
35 ہزار مربع میٹر پر پھیلے اس ایونٹ میں سینکڑوں فٹنس، غذائیت اور ویلنیس برانڈز اپنی مصنوعات اور خصوصی آفرز کے ساتھ موجود ہوں گے۔
اسی دوران دبئی ایکٹو انڈسٹری 2025 عالمی ماہرین، کاروباری رہنماؤں اور انوویٹرز کو اکٹھا کرے گا تاکہ ویلنیس انڈسٹری کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ سی ای او فورم میں سرکاری و نجی شعبوں کے اشتراک اور اختراعی حکمتِ عملیوں کے ذریعے عالمی ویلنیس اکانومی کی ترقی پر گفتگو کی جائے گی۔
750 سے زائد خریدار میٹنگز، 400 برانڈز اور مفت ٹریڈ رجسٹریشن کے ساتھ دبئی ایکٹو انڈسٹری 2025 خطے کا سب سے بڑا بزنس آف ویلنیس پلیٹ فارم بن گیا ہے۔
دوسری جانب، دبئی مسل شو 2025 مسلسل نویں سال دنیا کے معروف باڈی بلڈنگ چیمپئنز کو ایک ساتھ لائے گا، جہاں شرکا جدید فٹنس آلات، غذائی مصنوعات اور ریکوری ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ یہ ایونٹ فٹنس کے شائقین اور ماہرین دونوں کے لیے ایک جوش و خروش سے بھرپور تجربہ فراہم کرے گا۔