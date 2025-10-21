ابوظہبی میں خودکار صفائی کرنے والی روبو گاڑیوں کے استعمال کا آغاز

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2025 (وام)--محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کے تحت قائم انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر (آئی ٹی سی) نے ابوظہبی کارنیش پر جدید روبو سویپر خودکار صفائی کی گاڑیوں کا بیڑا متعارف کروا دیا ہے۔
یہ منصوبہ “کے ٹو” کی ذیلی کمپنی “آٹوگو” نے اسمارٹ اینڈ آٹونومس سسٹمز کونسل کی نگرانی میں تیار کیا، جس کی براہِ راست نگرانی محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کر رہا ہے۔ یہ اقدام ابوظہبی کی اس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد جدید، ذہین اور پائیدار عوامی سہولیات کے نظام کو فروغ دینا ہے۔
روبو سویپر گاڑیاں جدید سینسرز اور نیوی گیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے بغیر انسانی مداخلت کے صفائی اور جراثیم کش عمل انجام دیتی ہیں۔ یہ خودکار گاڑیاں پہلے سے طے شدہ راستوں پر چلتی ہیں اور فٹ پاتھوں، چوراہوں اور پیدل گزرگاہوں جیسی شہری جگہوں کی صفائی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جس سے انسانی محنت پر انحصار کم ہوتا ہے اور صفائی کے معیار میں بہتری آتی ہے۔
یہ منصوبہ ابوظہبی کی جانب سے جدید خدماتی نظام کی تعمیر کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے، جو آپریشنل کارکردگی میں بہتری اور شہری معیارِ زندگی کو بلند کرنے کی حکمتِ عملی کے عین مطابق ہے۔
محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کے قائم مقام انڈر سیکریٹری ڈاکٹر سیف سلطان النصر ی نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ ہمارے اس عزم کی علامت ہے کہ ہم پبلک انفراسٹرکچر میں جدید ترین نظاموں کو شامل کر کے ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کر رہے ہیں جہاں اختراع براہِ راست عوامی خدمات کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔
انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبداللہ حمد الغفیلی نے کہا کہ اس منصوبے کا آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوظہبی پائیدار، اسمارٹ اور ماحول دوست حلوں میں سرمایہ کاری جاری رکھے گا تاکہ ٹرانسپورٹ اور عوامی خدمات کے شعبوں میں بہتری لائی جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ قدم ایک متحد فریم ورک کی تشکیل کی طرف پیش رفت ہے جو ماحول کے تحفظ، معاشرتی فلاح و بہبود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنائے گا۔
“کے ٹو” کے منیجنگ ڈائریکٹر شین تیو نے کہا کہ ہمیں ابوظہبی بلدیہ اور آئی ٹی سی کے ساتھ شراکت داری پر فخر ہے۔ یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوظہبی جدید روبوٹکس اور ذہین خدماتی نظاموں کے ذریعے مستقبل کے شہروں کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔