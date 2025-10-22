حکمران رأس الخیمہ سے بوٹسوانا کے صدر کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

رأس الخیمہ، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج بوٹسوانا کے صدر دوما گڈین بوکو اور ان کے وفد کو قصر صقر بن محمد میں خوش آمدید کہا۔
ملاقات میں ولی عہد رأس الخیمہ شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی بھی موجود تھے۔
شیخ سعود بن صقر القاسمی نے بوٹسوانا کے صدر کا خیرمقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ اور مشترکہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے رأس الخیمہ اور بوٹسوانا کے درمیان اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، اور ترقیاتی شراکت داری کے مواقع پر غور کیا، تاکہ دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے اور پائیدار ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
شیخ سعود بن صقر القاسمی نے کہا کہ رأس الخیمہ کی بین الاقوامی شراکت داری کے لیے کھلی پالیسی ایک ایسی حکمتِ عملی پر مبنی وژن کے تحت ہے، جو علم، مہارت اور تجربات کے تبادلے کے ذریعے انسانی ترقی اور عالمی تعاون کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔
بوٹسوانا کے صدر دوما گڈین بوکو نے حکمرانِ رأس الخیمہ کا پُرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا ملک متحدہ عرب امارات اور خصوصاً رأس الخیمہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور عملی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے رأس الخیمہ کی اقتصادی و شہری ترقی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا دور اندیش اور ترقی پسند وژن اس کی کامیابی اور استحکام کی علامت ہے۔
ملاقات میں مہاش سعید الحمِیلی، متحدہ عرب امارات کے جنوبی افریقہ میں سفیر اور بوٹسوانا کے غیر مقیم سفیر، سمیت دونوں ممالک کے متعدد اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔