شیخ فہیم بن سلطان القاسمی:2024 میں شارجہ کی معیشت میں 8.4 فیصد ترقی ریکارڈ

شارجہ، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ میں حکومتی تعلقات کے محکمے کے چیئرمین شیخ فہیم بن سلطان القاسمی نے کہا کہ سرمایہ کاری سے متعلق کانفرنسوں اور فورمز کی میزبانی شارجہ کی ترقی پذیر معیشت کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں شارجہ کی معیشت میں 8.4 فیصد کی شرح سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ عالمی اوسط 3 فیصد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شارجہ سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام ہے، جو سرمایہ کاروں کو اعلیٰ معیارِ زندگی فراہم کرتا ہے۔
دو روزہ شارجہ انویسٹمنٹ فورم کے دوران، جو بدھ کو شروع ہوا، شیخ فہیم نے کہا کہ موجودہ سرمایہ کاری زیادہ تر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مرکوز ہے، جب کہ ٹرانسپورٹیشن اور ویئرہاؤسنگ جیسے دیگر شعبوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں 10 فیصد ترقی رپورٹ کی گئی ہے۔
انہوں نے امارات نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شارجہ، رکنِ سپریم کونسل اور حکمرانِ شارجہ عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی رہنمائی میں کئی برسوں سے ایک جامع اور متوازن معاشرتی و اقتصادی ماحول کی تشکیل پر کام کر رہا ہے۔ اس میں رہائشی سہولیات کی فراہمی، اسکولوں اور جامعات میں معیاری تعلیم کے مواقع پیدا کرنا اور کاروباری اداروں کے فروغ کے لیے ضروری سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ سال اتحاد ریل کے آغاز کے ساتھ ہی شارجہ ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، جب کہ شہر کی مقامی بندرگاہیں بھی اس ترقی کے عمل کو مزید تقویت دیں گی۔